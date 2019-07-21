Перед началом перемирия: украинские силовики обстреляли город в ЛНР

Вооружённые силы Украины обстреляли город Первомайск, находящийся под контролем ЛНР, незадолго до вступления в силу режима прекращения огня. Власти самопровозглашённой республики сообщили, что в результате была убита одна женщина, ещё семь человек получили осколочные ранения. Представители Луганска в трёхсторонней контактной группе по Донбассу заявили, что действия украинских военных — это попытка сорвать ранее согласованное перемирие.

Обстрел украинскими силовиками города Первомайска, находящегося под контролем властей самопровозглашённой Луганской народной республики, привёл к гибели одного человека и ранению семерых местных жителей, в том числе двоих детей. Об этом сообщили власти ЛНР. Инцидент произошёл накануне начала перемирия, согласованного участниками трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

«В результате обстрела Первомайска погибла женщина, получили ранения семь человек, в том числе ребёнок 2015 года рождения», — сообщили в Генпрокуратуре ЛНР.

По словам дежурного травматолога Стахановской центральной городской многопрофильной больницы Геннадия Валухина, все пострадавшие поступили в медучреждение с осколочными ранениями.

Как сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, прямой приказ об обстреле города из «миномётов калибра 120 мм и гранатомётов различных видов» отдал командир 54-й бригады ВСУ Алексей Майстренко.

«Сейчас ВСУ наглядно демонстрируют полное неподчинение приказам своего Верховного главнокомандующего, договорившегося о перемирии. Украинской военной хунте, находящейся у власти в ВСУ, невыгоден мир в Донбассе», — цитирует его Луганский информационный центр.

Власти ЛНР призвали официальный Киев провести тщательное разбирательство по факту случившегося и привлечь виновных к ответственности. Как отметила представитель республики в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева, международные наблюдательные миссии обязаны «произвести скрупулёзную фиксацию и расследование очередного военного преступления украинских военных».

«Этот обстрел явно предпринят в целях спровоцировать Народную милицию ЛНР и сорвать согласованный в Минске режим прекращения огня. Ещё раз заявляем: Луганская народная республика всегда была привержена достижению перемирия. Спровоцировать нас не удастся», — говорится в заявлении представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК).

17 июля трёхсторонняя контактная группа во время заседания в Минске согласовала новое бессрочное перемирие с воскресенья, 21 июля. При этом спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что Киев не сорвёт очередное перемирие, как это было прежде.

«Надеемся, что украинская сторона ответственно подойдёт к выполнению взятых на себя обязательств и не сорвёт очередное перемирие, как это было в предыдущие разы», — цитирует Сайдика РИА Новости.

Обратим внимание, что за сутки до начала перемирия власти Донецкой и Луганской народных республик издали приказы «о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 00:01 21 июля 2019 года».

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский указывал, что приоритетной задачей для Киева является прекращение огня и войны в Донбассе.

По состоянию на 10:00 мск 21 июля, ситуация на линии соприкосновения спокойная: ни в Киеве, ни в Луганске и Донецке не заявляли о нарушениях режима прекращения огня.

Бойцы ВСУ в Донбассе

Reuters

© Gleb Garanich

«Саботировать распоряжение Зеленского»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что произошедший накануне начала перемирия обстрел Первомайска также связан с досрочными парламентскими выборами.

«В принципе, за всё недолгое время правления Зеленского боевые действия на востоке Украины не прекращались... Многие считают, что в данной ситуации у него нет инструментов именно потому, что нет лояльного парламента, однако для простого человека это особого аргумента не представляет. Вполне возможно, что силовики открыли огонь с целью саботировать распоряжение Зеленского для сохранения очага напряжённости вне зависимости от того, какими будут результаты выборов в парламент», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров предположил, что подобные сознательные провокации будут продолжаться.

«В данном случае решения принимаются на местах, Зеленский не управляет процессом, армией, националистическими батальонами. Де-факто решения принимают командиры на местах. Даже в случае победы на выборах, если партия «Слуга народа» получит больше мест в парламент, чем другие партии, ситуация в Донбассе так просто не разрешится», — заметил эксперт.

По его словам, стартовавший 21 июля режим прекращения огня может быть нарушен, как и несколько перемирий, согласованных ранее.

«Сколько было этих перемирий — ни одно не соблюдалось, а громкое заявление о том, что это перемирие бессрочное, то есть фактически равно миру, — это уже стиль президентства Зеленского, который делает громкие, но совершенно пустые заявления, реализовать он их не может. Может быть, и хочет, и искренне желает, но кто ему позволит прекратить эту войну. Хотя, конечно, будем надеяться на лучшее», — указал Шатров в беседе с RT.