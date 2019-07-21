Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.

Как сообщает телеканал «Звезда», ролик опубликовал в Twitter бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

На кадрах слышны взрывы и видны клубы дыма, поднимающиеся от места удара.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили об обстреле Первомайска ВСУ.

В результате произошедшего погибла женщина, ещё семь человек, в том числе ребёнок, получили ранения различной степени тяжести.