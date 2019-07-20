ВСУ обстреляли ЛНР накануне нового перемирия

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В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили об обстреле Первомайска силами ВСУ.
ВСУ обстреляли ЛНР накануне нового перемирия
  • © Ministry of Defense of Ukraine

Об этом передаёт Луганский информационный центр.

Отмечается, что огонь вёлся с направления села Катериновка.

«Обстреляли жилые дома в городе Первомайске с применением миномётов калибра 120 мм», — говорится в тексте.

По данным СЦКК, в результате произошедшего погибла женщина, ещё семь человек, в том числе ребёнок, получили ранения различной степени тяжести.

«Луганская народная республика всегда была привержена достижению перемирия. Спровоцировать нас не удастся», — подчеркнули в центре.

Ранее участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля. 

Уточнялось, что достигнутая договорённость содержит запрет на любое ведение огня.

Впоследствии в самопровозглашённых ДНР и ЛНР издали приказы о прекращении огня с 21 июля.

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