ВСУ обстреляли ЛНР накануне нового перемирия

В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили об обстреле Первомайска силами ВСУ.

Об этом передаёт Луганский информационный центр.

Отмечается, что огонь вёлся с направления села Катериновка.

«Обстреляли жилые дома в городе Первомайске с применением миномётов калибра 120 мм», — говорится в тексте.

По данным СЦКК, в результате произошедшего погибла женщина, ещё семь человек, в том числе ребёнок, получили ранения различной степени тяжести.

«Луганская народная республика всегда была привержена достижению перемирия. Спровоцировать нас не удастся», — подчеркнули в центре.

Ранее участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля.

Уточнялось, что достигнутая договорённость содержит запрет на любое ведение огня.

Впоследствии в самопровозглашённых ДНР и ЛНР издали приказы о прекращении огня с 21 июля.