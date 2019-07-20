ВСУ обстреляли ЛНР накануне нового перемирия
- © Ministry of Defense of Ukraine
Об этом передаёт Луганский информационный центр.
Отмечается, что огонь вёлся с направления села Катериновка.
«Обстреляли жилые дома в городе Первомайске с применением миномётов калибра 120 мм», — говорится в тексте.
По данным СЦКК, в результате произошедшего погибла женщина, ещё семь человек, в том числе ребёнок, получили ранения различной степени тяжести.
«Луганская народная республика всегда была привержена достижению перемирия. Спровоцировать нас не удастся», — подчеркнули в центре.
Ранее участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля.
Уточнялось, что достигнутая договорённость содержит запрет на любое ведение огня.
Впоследствии в самопровозглашённых ДНР и ЛНР издали приказы о прекращении огня с 21 июля.