В ЛНР приказали военнослужащим прекратить огонь с 21 июля

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля, который был доведён до всех подразделений. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

«В связи с достигнутыми договорённостями о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 00:01 21 июля 2019 года в управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведён в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», — приводит его слова Луганский информационный центр.

Ранее Народная милиция самопровозглашённой ДНР также издала приказ о введении в действие с 21 июля бессрочного режима прекращения огня.

17 июля спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что участники трёхсторонней контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие с 21 июля.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что Москва поддерживает скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе.