В ДНР издали приказ о прекращении огня с 21 июля

Начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Синенков заявил, что в республике издан приказ о введении в действие с 21 июля бессрочного режима прекращения огня.

«В связи с достигнутыми договорённостями о введении в действие с 00:01 21 июля 2019 года бессрочного режима прекращения огня, по поручению главы Донецкой Народной Республики в Управлении Народной милиции был издан соответствующий приказ, который доведён в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», — цитирует Донецкое агентство новостей Синенкова.

Он сообщил, что всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения режима прекращения огня и условий его действия.

Ранее участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля.