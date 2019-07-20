В ДНР издали приказ о прекращении огня с 21 июля

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Начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Синенков заявил, что в республике издан приказ о введении в действие с 21 июля бессрочного режима прекращения огня.
В ДНР издали приказ о прекращении огня с 21 июля
  • РИА Новости

«В связи с достигнутыми договорённостями о введении в действие с 00:01 21 июля 2019 года бессрочного режима прекращения огня, по поручению главы Донецкой Народной Республики в Управлении Народной милиции был издан соответствующий приказ, который доведён в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», — цитирует Донецкое агентство новостей Синенкова.

Он сообщил, что всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения режима прекращения огня и условий его действия.

Ранее участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля.

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