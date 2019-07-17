Грызлов оценил прошедшее заседание контактной группы по Украине
- РИА Новости
«Вопросы безопасности людей и гуманитарные задачи были сегодня основными темами работы заседания контактной группы, которое в итоге стало одним из самых результативных», — цитирует его ТАСС.
Грызлов также положительно оценил тот факт, что в рамках проводимой на Украине избирательной кампании в парламент «существенно вырос запрос украинского общества на диалог с Донбассом, на реализацию минских договорённостей».
Ранее участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева. По его словам, в этом вопросе очень многое зависит от результатов парламентских выборов.