Грызлов оценил прошедшее заседание контактной группы по Украине

Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов оценил прошедшие 17 июля переговоры в Минске.

«Вопросы безопасности людей и гуманитарные задачи были сегодня основными темами работы заседания контактной группы, которое в итоге стало одним из самых результативных», — цитирует его ТАСС.

Грызлов также положительно оценил тот факт, что в рамках проводимой на Украине избирательной кампании в парламент «существенно вырос запрос украинского общества на диалог с Донбассом, на реализацию минских договорённостей».

Ранее участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева. По его словам, в этом вопросе очень многое зависит от результатов парламентских выборов.