Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Первомайска

Пострадавшие в результате обстрела со стороны украинских военных жители Первомайска самопровозглашённой Луганской народной находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил дежурный травматолог Стахановской центральной городской многопрофильной больницы Геннадий Валухин.

Он уточнил, что у всех поступивших осколочные ранения.

«Самый тяжелый из них, мужчина, находится в хирургии с проникающим осколочным ранением грудной клетки», — цитирует врача РИА Новости.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили об обстреле Первомайска ВСУ.

В результате произошедшего погибла женщина, ещё семь человек, в том числе ребёнок, получили ранения различной степени тяжести.

Впоследствии власти ЛНР призвали провести расследование обстрела Первомайска.