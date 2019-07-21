Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Первомайска
Он уточнил, что у всех поступивших осколочные ранения.
«Самый тяжелый из них, мужчина, находится в хирургии с проникающим осколочным ранением грудной клетки», — цитирует врача РИА Новости.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили об обстреле Первомайска ВСУ.
В результате произошедшего погибла женщина, ещё семь человек, в том числе ребёнок, получили ранения различной степени тяжести.
Впоследствии власти ЛНР призвали провести расследование обстрела Первомайска.