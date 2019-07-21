В ЛНР призвали расследовать обстрел Первомайска

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Власти самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) требуют от международных организаций провести расследование обстрела Первомайска со стороны украинских военнослужащих. Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева.

Она подчеркнула, что власти республики требуют от международных наблюдательных миссий обратить на данный факт «произвести скрупулезную фиксацию и расследование очередного военного преступления украинских военных».

«Мы в очередной раз обращаемся к гарантам выполнения Минских соглашений с просьбой оказать давление на руководство Украины с принуждением их к исполнению ранее достигнутых мирных договорённостей», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили об обстреле Первомайска ВСУ.

По уточнённым данным, огонь вёлся с направления села Катериновка.

В результате произошедшего погибла женщина, ещё семь человек, в том числе ребёнок, получили ранения различной степени тяжести.

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