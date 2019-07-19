МИД Франции приветствует соглашение о перемирии в Донбассе

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Париж приветствует достигнутое в Минске соглашение о прекращении огня на юго-востоке Украины с 21 июля. Об этом заявил на брифинге представитель МИД Франции.
МИД Франции приветствует соглашение о перемирии в Донбассе
  • © George Deswijzen/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Франция приветствует соглашение, заключённое задействованными сторонами 17 июля в Минске, о всеобъемлющем, прочном и неограниченном прекращении огня на востоке Украины», — цитирует дипломата пресс-служба ведомства.

По его словам, эти обязательства должны быть воплощены в жизнь на благо гражданского населения.

Он подчеркнул, что необходимо дальнейшее продвижение в области безопасности, чтобы положить конец насилию.

Также представитель МИД напомнил о роли Минских соглашений, которые остаются основой для урегулирования конфликта.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое перемирие. Оно вступает в силу с полуночи 21 июля.

Впервые договорённость содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.

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