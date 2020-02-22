«Людей просто грабят»: отключит ли «Нафтогаз» тепло украинцам за долги

Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» вынесла предупреждение более чем полусотне тепловых компаний, работающих по всей стране. Если предприятия не погасят хотя бы частично свои долги, поставки газа с 1 марта им будут прекращены. По мнению экспертов, проблема неплатежей за газ на Украине будет только расти, несмотря на обещания правительства снизить тарифы на топливо. Сегодня расценки на газ для украинских потребителей значительно опережают мировые котировки на голубое топливо. Однако руководство «Нафтогаза» совершенно не торопится снижать тарифы, уступая в цене лишь под давлением властей.

Десятки украинских компаний, производящих тепло, могут лишиться поставок газа с 1 марта в том случае, если не погасят долги перед НАК «Нафтогаз» хотя бы частично до 25 февраля. Об этом сообщается на сайте энергетической госкомпании. По её данным, предприятиям необходимо выплатить более 392,8 млн грн (около $16 млн).

«Во избежание рисков прекращения теплоснабжения населения «Нафтогаз» настаивает на необходимости срочного проведения расчётов в соответствии с требованиями положения о ПСО (постановления о спецобязательствах. — RT)», — говорится в сообщении.

В том случае, если долги не будут погашены, остаться без газоснабжения рискуют жители 15 регионов Украины, включая Киев. При этом в марте на Украине ещё сохраняется достаточно прохладная погода — по прогнозам синоптиков, в следующем месяце в регионе температура будет колебаться возле отметки +5 °C. Однако руководство «Нафтогаза» это не беспокоит.

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«Компания планирует отключать от снабжения как промышленные предприятия, так и обычных пользователей. Времена, когда «Нафтогаз» выполнял функции спонсорской организации, уже давно прошли. Пока долги не будут погашены, теплоснабжения не будет. Тем более в марте уже не так холодно, и отключение от тепла не вызовет большого резонанса», — заявил RT источник в «Нафтогазе».

Рост задолженности населения за коммунальные услуги и энергоносители — общая тенденция для всех украинских регионов. Как сообщила в ноябре 2019 года министр развития общин и территорий Украины Алёна Бабак, выступая в рамках «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде, задолженность теплоснабжающих компаний за газ достигла 35,8 млрд грн, а долги населения за тепло — 14,8 млрд грн.

«Мы видим огромный разрыв в том, что могут получить, собрать с потребителей предприятия, и сколько они должны поставщикам газа», — заявила Бабак.

Министр подчеркнула, что, согласно украинским законам, тарифы на коммунальные услуги не могут опускаться ниже «экономически обоснованного уровня».

Выше рынка

Повышение тарифов на коммунальные услуги и энергоносители для населения до рыночного уровня было одним из ключевых требований Международного валютного фонда к властям Украины. Только при условии выполнения этой, а также ряда других мер по «либерализации» экономики МВФ согласился выделять Киеву новые кредитные транши.

Ещё одним важным фактором повышения цен на газ для украинских потребителей в течение последних лет стало прекращение «Нафтогазом» прямого импорта российского топлива и переход на его реверсные поставки из Европы.

В результате тарифы на природный газ начали стремительно расти: если в 2014 году население платило за тысячу кубометров газа около 1200 грн, то в 2015 году цена поднялась до 3600 грн. Далее на протяжении трёх лет — с 2016 года по 2018 год — цена держалась на уровне 6900 грн за тысячу кубометров.

Но в конце 2018 года произошёл ещё один скачок цен — тарифы поднялись до 8550 грн за тысячу кубометров.

Reuters

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Некоторое снижение тарифов произошло в 2019 году — в мае по поручению правительства «Нафтогаз» снизил цену до 8247 гривен за тысячу кубометров.

Однако требования кабмина по дальнейшему снижению цен на газ были проигнорированы руководством энергетической компании. В ответ премьер-министр страны (тогда этот пост занимал Владимир Гройсман. — RT) обвинил «Нафтогаз» в завышении внутренних цен на природный газ и манипуляциях в области ценообразования. Гройсман отметил, что компания устанавливает цены для населения выше рыночных, и пообещал, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить тарифы и прекратить злоупотребления своим монопольным положением.

В итоге к декабрю 2019 года расценки на природный газ для потребителей, покупающих его в соответствии с требованиями постановления о специальных обязательствах, снизились до 4277 грн за тысячу кубометров без НДС, без учёта наценок и транспортных расходов. Конечная же цена газа составила в декабре порядка 6000 грн за тысячу кубометров.

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Однако на 2020 год «Нафтогазом» была установлена оптовая цена для населения в размере 5500 грн за тысячу кубометров. При этом транспортировка газа до конечного потребителя начиная с 1 января 2020 года оплачивается отдельно. Теперь потребители получают два счёта, в одном из которых указана цена газа (с НДС), а во втором — стоимость его доставки. В зависимости от распределительной компании итоговая сумма в каждом регионе разнится.

Во время совещания по тарифам на поставку тепла в регионы Украины Валерий Тарасюк — глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пояснил, что речь не идёт о новой плате, по его словам, раньше эти суммы включались в общий платёжный документ за газ. К примеру, клиентам ПАО «Винницагаз», исходя из тарифов, в январе пришлось платить 5868 грн за тысячу кубометров газа и ещё 1068 грн за транспортировку аналогичного объёма топлива.

Произвольная тарификация

По мнению источника RT в партии «Батькивщина», введение отдельной платы за транспортировку газа — это попытка дополнительно заработать на обычных украинцах.

«Многие потребители за свои деньги прокладывали трубы к своему дому, а теперь вынуждены ещё и платить за них. Как вы понимаете, никто и никаких компенсаций людям не предоставил. Я уже не говорю о том, что квитанции получают умершие или те, кто газом в принципе не пользуется. Теперь им нужно идти в суд и доказывать свою правоту», — подчеркнул депутат.

Эксперты, опрошенные RT, разделяют эту точку зрения. Руководитель украинского Центра политического и экономического анализа Александр Кава отметил, что те суммы, которые люди начали получать в своих платёжках, выглядят абсолютно нереалистичными.

Больница в Киеве

Reuters

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«Министр энергетики даже напрямую говорил о том, что просто нужны деньги. Но если правительство любым способом пытается получить деньги от населения, наверное, это правительство работает не совсем эффективно», — подчеркнул аналитик в разговоре с RT.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отметил, что сегодня долги населения Украины в сфере энергетики остаются большой проблемой для страны.

«Была создана система, в рамках которой гражданам приходится платить всё больше и больше. А жить в таких условиях, при таком низком уровне зарплат, как сейчас на Украине, трудно. Поэтому люди массово уезжают из страны», — считает эксперт.

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Пытаясь как-то изменить ситуацию, в конце января правительство приняло решение привязать цены на внутреннем газовом рынке и тарифы на тепло к котировкам на нидерландском хабе TTF.

В итоге, после того как «Нафтогаз» сделал перерасчёт согласно новым правилам, оптовая цена на газ для украинских потребителей была снижена с 5500 грн до 4650 грн за тысячу кубометров топлива. По мнению экспертов, уменьшить оптовую цену при желании можно было гораздо раньше, но руководству«Нафтогаза» было выгоднее поддерживать разницу между внутренними тарифами и ценой импорта.

«Разница в этом случае уходит в прибыль «Нафтогаза», руководство которого имеет чрезвычайно высокий уровень зарплат. А кроме того, компания старалась создать запас прочности на период переговоров с «Газпромом», — пояснил Александр Кава.

Ценовой диссонанс

Хотя «Нафтогаз» постепенно уменьшал тарифы под давлением правительства на протяжении 2019 года, это снижение всё равно несопоставимо с обвалом общемировых цен на газ, который произошёл в прошлом году. Так, в сентябре средняя спотовая цена на хабе TTF в Нидерландах упала до $117 за тысячу кубометров (2925 грн по курсу на сентябрь. — RT), тогда как «Нафтогаз» в том же сентябре продавал населению газ по цене 4493,64 грн за тысячу кубометров без учёта налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.

Кроме того, эксперты отмечают, что на протяжении последних лет «Нафтогаз» упорно продолжал закупать газ по реверсным ценам, а не среднерыночным. Так, летом 2019 года европейские партнёры поставляли на Украину российское топливо по цене $196 за тысячу кубометров. При этом на немецком хабе NCG в этот период российское топливо торговалось в среднем по $118 за тысячу кубометров.

«Украинские цены на газ гораздо выше, чем в соседних странах, потому что «Нафтогаз» пытается переложить на плечи граждан последствия своей тактики по закупке реверсного газа. Люди просто неспособны платить по таким тарифам. В этой ситуации правительству придётся либо списывать эти долги, либо поддерживать теплоснабжение в ряде регионов в экстренном порядке», — считает Александр Кава.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук

РИА Новости

По мнению источника RT в партии «Голос», тарифы растут совершенно необъяснимыми темпами.

«Обычные люди получили платёжки за январь, и, хотя месяц был теёплым, платить придётся на треть или даже в два раза больше, чем за декабрь. Откуда появились такие цифры — никто не знает. Такое ощущение, что людей просто грабят», — отметил собеседник RT.

При этом у правительства нет возможности надавить на руководство энергетической госкомпании, поскольку оно опирается на сильную внешнюю поддержку, подчёркивают аналитики. По этой же причине власти с большим трудом могут подтолкнуть формально подчинённую государству энергетическую компанию к пересмотру тарифной политики, уверены эксперты.

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«Правительство давно отдало большую часть регуляторных функций наблюдательному совету компании, который состоит частично из иностранцев и заседает в Лондоне. Именно этот совет принимает решения, утверждает премии для руководства НАК «Нафтогаз» и так далее. Это следствие фактического нахождения Украины под внешним управлением. Кроме того, у руководства «Нафтогаза» очень хорошие отношения с Вашингтоном, и это играет решающую роль», — пояснил Станислав Митрахович.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Кава. По словам эксперта, та внешняя поддержка, которая есть у нынешней верхушки «Нафтогаза», а также те деньги, которыми она оперирует, позволяют компании легко получать лояльность нужных людей и структур.

«По сути, глава «Нафтогаза» и его советник — это самые высокооплачиваемые люди на Украине», — отметил Кава.

По мнению Станислава Митраховича, несмотря на то, что расценки на газ для украинских потребителей и так завышены, в «Нафтогазе» убеждены, что тарифы нужно не уменьшать, а увеличивать.

«В перспективе, я думаю, цены на газ для населения будут только расти, для этого в «Нафтогазе» найдут поводы», — подытожил эксперт.