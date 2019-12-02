Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
  • РИА Новости

Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Мы работаем над тем, чтобы этой зимой были уменьшены платёжки за отопление, это очень важно. И также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти вполовину. Это будет отдельная программа», — сказал он.

Вместе с этим он уточнил, что снижение тарифов произойдёт не за счёт украинцев.

Также Зеленский отметил, что правительство одобрило программу гарантированной цены на газ и она снизилась на 7%. 

Ранее правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.

В сентябре в «Нафтогазе» опубликовали список компаний-должников, занимающихся отоплением украинских городов. Из-за накопленных ими долгов целый ряд населённых пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой.

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