На Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой

В «Нафтогазе» опубликовали список компаний-должников, занимающихся отоплением украинских городов. Из-за накопленных ими долгов целый ряд населённых пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой.

Об этом говорится на сайте «Нафтогаза».

«Ненадлежащие расчёты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым», — указали в компании, призвав должников погасить свои долги за газ.

Уточняется, что в настоящий момент в соответствующий список входят 116 компаний. При этом всего на Украине 1316 компаний, предоставляющих услуги централизованного отопления.

Как отмечает «Нафтогаз», в перечне находятся поставщики отопления, которые обслуживают Киев, Кривой Рог, Винницу, Одессу, Харьков и другие города Украины. Особенно велик риск срыва отопительного сезона в Смеле Черкасской области и в Червонограде Львовской области.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о готовности Украины к зиме.

20 августа представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что предстоящий отопительный сезон на Украине может оказаться непростым на фоне проблем с запасами угля и споров с «Газпромом» по транзитным вопросам. По его словам, запасы угля на тепловых электростанциях на 40% меньше прошлогодних показателей. Кроме того, ранее «Нафтогаз» предупреждал о риске срыва отопительного сезона из-за долгов региональных коммунальщиков.

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