На Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой

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В «Нафтогазе» опубликовали список компаний-должников, занимающихся отоплением украинских городов. Из-за накопленных ими долгов целый ряд населённых пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой.
На Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте «Нафтогаза».

«Ненадлежащие расчёты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым», — указали в компании, призвав должников погасить свои долги за газ.

Уточняется, что в настоящий момент в соответствующий список входят 116 компаний. При этом всего на Украине 1316 компаний, предоставляющих услуги централизованного отопления.

Как отмечает «Нафтогаз», в перечне находятся поставщики отопления, которые обслуживают Киев, Кривой Рог, Винницу, Одессу, Харьков и другие города Украины. Особенно велик риск срыва отопительного сезона в Смеле Черкасской области и в Червонограде Львовской области.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о готовности Украины к зиме.

20 августа представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что предстоящий отопительный сезон на Украине может оказаться непростым на фоне проблем с запасами угля и споров с «Газпромом» по транзитным вопросам. По его словам, запасы угля на тепловых электростанциях на 40% меньше прошлогодних показателей. Кроме того, ранее «Нафтогаз» предупреждал о риске срыва отопительного сезона из-за долгов региональных коммунальщиков. 

Подробнее по теме — в материале RT.

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