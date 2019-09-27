На Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте «Нафтогаза».
«Ненадлежащие расчёты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым», — указали в компании, призвав должников погасить свои долги за газ.
Уточняется, что в настоящий момент в соответствующий список входят 116 компаний. При этом всего на Украине 1316 компаний, предоставляющих услуги централизованного отопления.
Как отмечает «Нафтогаз», в перечне находятся поставщики отопления, которые обслуживают Киев, Кривой Рог, Винницу, Одессу, Харьков и другие города Украины. Особенно велик риск срыва отопительного сезона в Смеле Черкасской области и в Червонограде Львовской области.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о готовности Украины к зиме.
20 августа представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что предстоящий отопительный сезон на Украине может оказаться непростым на фоне проблем с запасами угля и споров с «Газпромом» по транзитным вопросам. По его словам, запасы угля на тепловых электростанциях на 40% меньше прошлогодних показателей. Кроме того, ранее «Нафтогаз» предупреждал о риске срыва отопительного сезона из-за долгов региональных коммунальщиков.
Подробнее по теме — в материале RT.