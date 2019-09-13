Украинским предприятиям могут ограничить энергоснабжение из-за долгов

Стратегическим предприятиям Днепропетровской области Украины могут ограничить электроснабжение из-за накопившихся долгов.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление отдела коммуникаций ДТЭК Днепровские электросети.

«Долги предприятий создают целую цепочку неплатежей: мы не можем рассчитаться с государственным предприятием «Энергорынок», оно — с генерирующими компаниями и шахтами. Это ставит под удар экономику Днепропетровской области и страны. Сложившаяся ситуация обязывает нас ограничивать должников в электроснабжении», — заявил генеральный директор ДТЭК Андрей Терещук.

Отмечается, что данный шаг способен привести к перебоям в водоснабжении таких крупных городов, как Днепр и Каменское, а также соседних населённых пунктов. Под угрозой срыва отопительного сезона также окажется Кривой Рог — из-за долгов местной теплоцентрали. Отключение Криворожской ТЭЦ запланировано уже на 19 сентября.

Уточняется, что в настоящий момент ДТЭК Днепровские электросети ведёт переговоры с предприятиями-должниками.

По имеющейся информации, в целом долги за потреблённую электроэнергию по состоянию на 1 августа 2019 года составляют более 1,5 млрд гривен.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец назвал сумму, которую угледобывающие предприятия задолжали шахтёрам.