«Удар по легитимности»: как продвигается расследование преступлений «майдана»

Генпрокуратура Украины и Государственное бюро расследований провели серию следственных экспериментов в рамках дела о расстрелах на «майдане» зимой 2014 года. Ранее уголовные дела были возбуждены против бывших сотрудников украинского МВД. Их обвиняют в разгоне протестующих в ноябре 2013 года, который стал прологом к дальнейшим беспорядкам в центре Киева. Впрочем, эксперты сомневаются в том, что активность, которую развернули следственные органы Украины, в итоге приведёт к наказанию реальных виновников тех трагических событий.

Сотрудники украинской Генпрокуратуры и следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели ряд следственных экспериментов в рамках расследования преступлений, совершённых в период «евромайдана» в 2013—2014 годах. Информация об этом размещена на официальных сайтах украинских следственных ведомств.

В одном из экспериментов принял участие свидетель из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении Офиса генерального прокурора. Свидетель уточнил информацию о том, где именно находились сотрудники милиции на Институтской улице в Киеве 20 февраля 2014 года.

Следственные эксперименты были проведены в рамках уголовного производства «по фактам организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время «революции достоинства», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный эксперимент ГБР

© dbr.gov.ua

В свою очередь, ГБР сообщило о проведении четырёх экспериментов на майдане Независимости и Институтской улице, два из которых были организованы совместно с Генпрокуратурой.

«Следственные эксперименты проводились для уточнения сведений об обстоятельствах убийств протестующих, причинения им телесных повреждений и совершения покушений на умышленные убийства со стороны правоохранителей», — уточняется на сайте ГБР.

Одновременно украинские правоохранительные органы пытаются расследовать и другие события, происходившие во время «революции достоинства» в Киеве.

Так, в марте 2020 года ГБР начала расследование в отношении бывшего начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины по Киеву. Его подозревают в «незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на майдане Независимости». При этом имя подозреваемого следственные органы не называют.

Также в марте в ГБР рассказали о расследовании в отношении бывшего заместителя начальника управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в городе Киеве. Его также подозревают в незаконном препятствовании проведению «мирных собраний граждан» 30 ноября 2013 года.

«В результате этого бойцы полка «Беркут» и военнослужащие ВВ МВД Украины вытеснили с майдана Независимости около 300 участников сборов», — сообщили в ГБР.

Уже к 11 апреля бюро завершило досудебное расследование в отношении двух экс-сотрудников МВД. После ознакомления защиты с материалами дела обвинение будет передано в суд.

Дело Черновол

Стоит отметить, что в последние месяцы в поле зрения следственных органов попали не только бывшие сотрудники МВД, но и известная активистка «революции достоинства», экс-нардеп Рады Татьяна Черновол. Её обвиняют в том, что во время протестов на Майдане активистка и её соратники подожгли офис Партии регионов при помощи зажигательной смеси. В здании в это время находились люди, один из них — IT-специалист Владимир Захаров — погиб.

10 апреля 2020 года в доме Черновол прошли обыски по делу «майдана», а 16 апреля Печерский районный суд Киева заключил бывшую активистку под домашний арест до 8 июня.

Начало уголовного расследования в отношении Черновол возмутило главу украинского МВД Арсена Авакова. Министр обвинил первого заместителя Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова в том, что он «наплевал на конфликт интересов», возбудив дело против «личного врага Януковича».

«Господин Бибиков (так глава МВД назвал Бабикова. — RT), я был тоже на «майдане» 18 февраля 2014-го — я такой же, как Таня, — приходите ко мне, жду. Попробуйте», — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Говоря о конфликте интересов, Аваков, вероятнее всего, имел в виду тот факт, что ранее Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая и сейчас представляет интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича. При этом непосредственно в качестве защитника экс-президента Бабиков не выступал, о чём он сообщил на брифинге для прессы в январе 2020 года.

В то же время сама Черновол считает, что уголовное дело против неё имеет широкое общественное значение. Поблагодарив в Facebook своих сторонников за поддержку, активистка добавила, что речь идёт не о поддержке её лично, а «всех без исключения майдановцев и шире — всех, у кого есть чувство национального достоинства».

По мнению экспертов, уголовное дело против известной активистки «майдана» говорит о том, что действующая власть Украины хочет отмежеваться от предшественников.

«Зеленский хочет показать, что его политика отличается от курса Порошенко, поэтому такие дела будут заводиться. Но при этом ожидать, что они закончатся реальным наказанием для виновных, всё же не приходится, скорее, дело будет спущено на тормозах», — отметил в беседе с RT глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В качестве примера эксперт привёл дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Осенью 2019 года по обвинению в причастности к его убийству и ряду других преступлений была арестована целая группа радикальных националистов, которые, как и Черновол, были активистами и волонтёрами не только «майдана», но и так называемой АТО. Однако сейчас это дело постепенно разваливается, считает Александр Охрименко.

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«Революция всегда пожирает своих детей, но сейчас дело Шеремета разваливается, никакого движения по нему нет», — добавил эксперт.

Аналитики обращают внимание на тот факт, что в одном из своих постов в Facebook Черновол призналась, что во время допроса в ГБР воспользовалась правом не давать показания, «чтобы они не были использованы против активистов и лидеров «майдана» в случае отмены закона об амнистии». Это говорит о том, что в украинских патриотических кругах существуют опасения, что власть всё же начнёт всерьёз расследовать события февраля 2014 года. Впрочем, эксперты сомневаются в том, что радикалы в итоге понесут наказание.

«В целом Зеленский хочет показать, что, хотя власть знает о том, кто действительно стоял за убийствами на «майдане», всё-таки она продолжит винить в этом правительство Януковича. Дело в том, что именно эти события имеют центральное значение для современной Украины», — отметил в комментарии RT политолог Борис Межуев.

«Кровавая тайна»

Напомним, закон об амнистии участников «евромайдана» и освобождении их от уголовного преследования был принят новым составом Рады сразу же после госпереворота в феврале 2014 года.

Во время уличных беспорядков, охвативших украинскую столицу в конце 2013 и начале 2014 года, погибли десятки человек. Среди погибших были как сотрудники правоохранительных органов, так и протестующие. Массовая гибель гражданских лиц резко повысила напряжённость в обществе и в итоге привела к свержению законных властей.

РИА Новости

© Андрей Стенин

При этом за годы, прошедшие с тех трагических событий, следственным органам Украины так и не удалось установить, кто именно расстрелял протестующих и сотрудников «Беркута». Согласно продвигаемой властями версии, стреляли в людей именно сотрудники правоохранительных органов, однако эта версия не объясняет жертвы среди них самих.

В конце 2017 года генпрокурор Украины (в то время эту должность занимал Юрий Луценко) анонсировал передачу в суд дела о расстрелах на «майдане», сообщив о том, что досудебное расследование близится к завершению. Тогда следствие настаивало на причастности к трагедии экс-президента Украины Виктора Януковича, который якобы отдал приказ открыть огонь по протестующим. Однако эта версия быстро развалилась: в приговоре, вынесенном заочно экс-президенту в начале 2019 года, расстрелы людей на «майдане» уже не вменялись политику в вину.

Стоит отметить, что среди подозреваемых по делу о гибели людей в центре Киева во время беспорядков 2013—2014 годов даже числился один из сторонников «революции достоинства». Активист Иван Бубенчик сам открыто рассказал журналистам о том, как утром 20 февраля получил от некоего человека автомат Калашникова и расстрелял двух командиров «Беркута». Ему было предъявлено обвинение в убийстве, но позднее подозрение в совершении преступлений по ст. 115 УК («Убийство») было переквалифицировано — ему вменили ст. 348 («Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа») и ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием»). Это позволило Бубенчику воспользоваться амнистией, объявленной участникам «евромайдана».

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В результате единственными подозреваемыми по делу стали бывшие бойцы «Беркута». Однако в их отношении расследование застопорилось, а в конце 2019 года власти передали экс-правоохранителей самопровозглашённым республикам Донбасса в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Стоит отметить, что неготовность Киева расследовать гибель людей во время беспорядков 2013—2014 годов вызывает серьёзные нарекания со стороны международных институтов. В начале апреля 2020 года мониторинговая миссия по правам человека ООН рекомендовала Украине отменить закон об амнистии для участников «евромайдана», поскольку он мешает расследованию тех событий. Эксперты ООН рекомендовали украинскому руководству обеспечить независимое расследование всех преступлений, совершённых во время протестов.

«Но беда в том, что на самом деле в украинской элите никто не хочет, чтобы на события того периода действительно был пролит свет, что бы ни говорили политики. Поэтому, хотя следственные органы и работают, совершают какие-то действия, проводят следственные эксперименты, последствий у этой работы не будет. Нет такой команды», — считает Александр Охрименко.

Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Похожей точки зрения придерживается и Борис Межуев.

«Трудно даже представить, что правда прозвучит на Украине. Ведь по итогам настоящего расследования может выясниться, что вовсе не «Беркут» первым стрелял в людей, а совсем другие персонажи. По сути, все и так это давно понимают, но официальное признание стало бы сильнейшим ударом по легитимности киевской власти, даже если учесть, что сам Зеленский в тех событиях не принимал участия», — отметил эксперт.