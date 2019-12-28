«Проблемы у Трубы только начались»: что известно об увольнении Зеленским главы ГБР Украины
- Роман Труба
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Глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба уволен указом президента страны. Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства.
«Освободить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований», — гласит указ. Исполняющим обязанности главы ведомства назначена Ирина Венедиктова.
Венедиктова — юрист и член партии «Слуга народа». Украинские СМИ писали о ней как о человеке, который в команде президента отвечает за реформы в судебной системе. Позднее она возглавила комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.
Труба отправлен в отставку в рамках перезапуска ГБР, порядок которого президент Украины Владимир Зеленский одобрил 24 декабря. В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива направлена на совершенствование деятельности организации.
Перезапуск предполагает изменение статуса ГБР с центрального органа исполнительной власти на государственный правоохранительный орган.
- Президент Украины Владимир Зеленский
- © @president.gov.ua
Руководитель ведомства также получил полномочия самостоятельно назначать трёх заместителей и определять их обязанности. Кроме того, новый порядок предусматривает, что следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших связанные с Майданом дела, можно будет переводить в ГБР без обязательного проведения конкурса.
Наряду с этими изменения перезапуск ГБР означает досрочное освобождение от своих постов руководства ведомства. Роман Труба полагает, что речь идёт о «политическом решении».
«Изменения в закон о ГБР подписаны. С вступлением в силу, директор и заместители досрочно прекращают полномочия. Это, конечно, политическая, а не правовая норма», — написал Труба в своём Telegram-канале.
В сентябре Труба оказался замешан в скандале с прослушкой. В его кабинете обнаружили соответствующее оборудование, после чего украинские СМИ начали публиковать содержание разговоров, приписываемых Трубе. В них, в частности, шла речь о делах против украинских чиновников, в том числе якобы по «заказу» нынешней администрации.
Сам Зеленский в начале декабря, когда Верховная рада голосовала по закону о перезапуске ГБР, рассуждал о возможной коррупции в ГБР.
«Правая рука» директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 тыс. Ещё один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро», — написал Зеленский 3 декабря в Facebook.
Зеленский указал, что ГБР создавали как «независимую и объективную» организацию. «Жаль, если эти добрые намерения не исполнятся», — написал Зеленский.
Позднее стало известно, что за попытку получить взятку в $150 тыс. задержан бывший начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины Игорь Щербина. На причастность к этому преступлению также проверяли и главу ГБР Трубу.
В партии «Слуга народа» рассказали RT, что у Зеленского не было выбора, кроме как уволить Трубу на фоне скандала вокруг главы ГБР.
«Он не сомневается, что скандал был подстроен и речь идёт о «политической норме». Но Зеленский думает о своем имидже и рейтинге, поэтому и назначил надёжного соратника. Зеленский постепенно усиливает контроль за госструктурами и ГБР не является исключением», — сказали в партии.
Источник RT в партии «Батькивщина» придерживается мнения, что в перспективе Государственное бюро расследований станет структурой, которая близка к руководству страны.
«Бюро может стать структурой, которая выполняет заказы руководства страны. Это усилит власть Владимира Зеленского, но может привести к падению рейтинга президента», — сказали в политическом объединении.
Комментируя события вокруг ГБР, политолог Иван Мезюхо отозвался о решении Зеленского как о попытке набрать электоральные очки.
«Президент Украины то и дело требует от правоохранительных органов расследования резонансных дел, поэтому таким решением он пытается отвлечь гнев радикалов и общественных активистов со своей персоны на бывшего главу ГБР», — предположил эксперт в беседе с RT.
Он выразил мнение, что в дальнейшем среди управленцев Зеленского будет достаточно «разброда и шатания».
«Я не исключаю того, что в дальнейшем он будет использовать технологию по постоянной смене кадров для того, чтобы несколько отодвигать негативные комментарии со стороны своего ближнего окружения в адрес других людей, которые ранее также ассоциировались с его именем», — считает Мезюхо.
Как считает политолог, оппоненты Зеленского могут воспользоваться ситуацией для новых упрёков в сторону главы государства и новую украинскую власть, которая «не может найти какой-то внутренний консенсус по ряду вопросов внутренней и внешней политике».
ГБР и дела Порошенко
Государственное бюро расследований — это сравнительно новый для украинской правоохранительной системы орган, образованный в феврале 2016 года. Фактически на его формирование потребовалось около полутора лет. В ноябре 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором ГБР.
Среди обязанностей сотрудников ГБР значатся пресечение и расследование преступлений, которые совершили высшие должностные лица, в частности, президент, его советники и помощники, глава кабмина, министры, генпрокурор и другие.
Так, бывший глава Украины Пётр Порошенко является фигурантом ряда уголовных дел. Незадолго до отставки сам Труба высказался, что в случае назначения на его место человека из Генпрокуратуры, рассмотрение дел против Порошенко могут остановить.
«Большая вероятность того, что они (уголовные производства, в которых фигурирует фамилия Порошенко. — RT) будут остановлены... Если врио будет кто-то из Генпрокуратуры», — цитирует Трубу «Интерфакс».
Источник RT в партии «Голос» полагает, что со стороны ситуация с Трубой действительно выглядит как попытка Порошенко отомстить.
«Я думаю, что Труба просто не понял, с кем имеет дело. У Порошенко сохранилось влияние внутри страны и большое количество союзников в странах ЕС и США. И не стоит забывать, что Порошенко не забывает обид, поэтому проблемы у Романа Трубы только начались», — сказал собеседник RT.