Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом информирует секретариат Верховной рады.

«Убеждён: мы сделали то, что не сделал бы никто: без всякой поддержки, меньше чем за год, запустили в работу новый правоохранительный орган», — прокомментировал подписание закона украинским лидером директор ведомства Роман Труба в своём Telegram.

Также он напомнил, что с вступлением в силу закона досрочно прекращаются полномочия директора ГБР и его заместителей.

«Это, конечно, политическая, а не правовая норма», — добавил Труба.

Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков подписал закон о перезапуске ГБР.

Отмечалось, что инициатива, направленная на совершенствование деятельности организации, наделяет ГБР статусом государственного правоохранительного органа.