Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу

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Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Украины Романа Трубу.
Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу
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Об этом свидетельствует указ главы государства.

Исполняющим обязанности главы ведомства назначена Ирина Венедиктова.

Ранее Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований.

Как отметил Труба, с вступлением в силу закона досрочно прекращаются полномочия директора ГБР и его заместителей. По его словам, «это политическая, а не правовая норма».

В парламенте подчеркнули, что инициатива направлена на «совершенствование деятельности организации», она предполагает изменение статуса ГБР с центрального органа исполнительной власти на государственный правоохранительный орган.

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