Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу

Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Украины Романа Трубу.

Об этом свидетельствует указ главы государства.

Исполняющим обязанности главы ведомства назначена Ирина Венедиктова.

Ранее Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований.

Как отметил Труба, с вступлением в силу закона досрочно прекращаются полномочия директора ГБР и его заместителей. По его словам, «это политическая, а не правовая норма».

В парламенте подчеркнули, что инициатива направлена на «совершенствование деятельности организации», она предполагает изменение статуса ГБР с центрального органа исполнительной власти на государственный правоохранительный орган.