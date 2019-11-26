Суд дал ГБР доступ к данным паспортов Порошенко

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Печерский районный суд города Киева разрешил следователям Государственного бюро расследований (ГБР) получить доступ к данным служебного и дипломатического паспортов бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Суд дал ГБР доступ к данным паспортов Порошенко
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНИАН.

Уточняется, что соответствующее решение 22 ноября принял следственный судья Олег Белоцерковец.

Как указывает агентство, следователям дали временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что данные документы нужны ГБР для расследования дела о возможной организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов бывшим украинским лидером и служебными лицами органов государственной таможенной и пограничной служб.

Следователи также изучают вероятность подделки документов и их использования с целью незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

В августе сообщалось, что ГБР открыло уголовное производство в связи с возможной организацией Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки в отпуск на Мальдивские острова в 2018 году.

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