Суд дал ГБР доступ к данным паспортов Порошенко

Печерский районный суд города Киева разрешил следователям Государственного бюро расследований (ГБР) получить доступ к данным служебного и дипломатического паспортов бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает УНИАН.

Уточняется, что соответствующее решение 22 ноября принял следственный судья Олег Белоцерковец.

Как указывает агентство, следователям дали временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что данные документы нужны ГБР для расследования дела о возможной организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов бывшим украинским лидером и служебными лицами органов государственной таможенной и пограничной служб.

Следователи также изучают вероятность подделки документов и их использования с целью незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

В августе сообщалось, что ГБР открыло уголовное производство в связи с возможной организацией Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки в отпуск на Мальдивские острова в 2018 году.