Замороженный статус: почему Украина при Зеленском не продвинулась в выполнении Минских соглашений

За время президентства Владимира Зеленского значительных успехов в урегулировании конфликта в Донбассе достигнуто не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее украинская сторона «категорически» отвергла идею закрепить особый статус Донбасса в Конституции, но при этом выступила с инициативой по передаче Киеву контроля над границей с Россией. По мнению экспертов, власти Украины тянут время, изображая свою приверженность Минским соглашениям. Такая тактика лишь затягивает конфликт, и без внешнего влияния на Киев со стороны Запада надежд на его разрешение немного, считают аналитики.

Москва не видит значительных успехов в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе за период нахождения на посту президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для России, как одной из стран — гарантов минских договоренностей, минского комплекса мер, конечно, важно, чтоб была выполнена последовательность действий, зафиксированная в этом документе. Пока мы констатируем, что значительных успехов на этом поприще достигнуто не было», — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу Зеленского в вопросе урегулирования донбасского конфликта.

22 апреля Киев снова отверг идею закрепить особый статус Донбасса в Конституции во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Украины.

Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области

РИА Новости

© Сергей Аверин

«Украинская сторона в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО (так в Киеве называют самопровозглашённые ДНР и ЛНР. — RT) в Конституции Украины», — говорится на официальном сайте украинского президента.

Кроме того, во время переговоров украинская сторона выступила с инициативой по созданию в рамках ТКГ рабочей группы «для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы». Как отмечается в сообщении пресс-службы главы украинского государства, такая возможность предусмотрена в Минских соглашениях.

Отметим, что в Минских соглашениях действительно заложена возможность возвращения Украине контроля над границей с Россией, однако произойти это может только после проведения в непризнанных республиках выборов. Условием проведения выборов, в свою очередь, является конституционная реформа, предусматривающая децентрализацию Украины с учётом «особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов».

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Комментируя состоявшиеся накануне переговоры, представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что Киев не представил в контактную группу проекты политических документов.

«Если говорить о повестке сегодняшней видеоконференции, то её реализация была крайне низкой. Киевская сторона не представила в контактную группу на согласование с Донбассом проекты политических документов, которые должна была подготовить и внести», — подчеркнул российский полпред.

Борис Грызлов добавил, что украинская сторона отказывается даже предоставить перечень вопросов для политического урегулирования конфликта.

«Это выглядит странным на фоне постоянных публичных заявлений Киева о приверженности минскому процессу», — подчеркнул Грызлов.

Кроме того, позиция Киева мешает развести военные силы и средства в Донбассе на новых участках, а также согласовать сторонам шаги по восстановлению социально-экономических связей между Донбассом и Украиной, рассказал Грызлов.

Не прекратились и обстрелы Донбасса со стороны украинских военнослужащих, отметил Грызлов. Новые обстрелы со стороны ВСУ были зафиксированы даже в день переговоров. В целом нарушения режима прекращения огня происходят ежедневно, подчеркнул полпред России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сможет закончить конфликт в Донбассе до конца своего первого президентского срока, который продлится до 2024 года.

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год ещё не прошёл», — заявил политик в фильме «Год президента Зеленского», транслировавшемся накануне телеканалом «Украина 24».

Зеленский добавил, что сейчас переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходят еженедельно. По словам украинского лидера, украинская сторона нацелена на результат.

«После каждой «минской» встречи должна быть бумага, что мы о чём-то договорились и шаг вперёд мы сделали», — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский во время поездки на фронт

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

Как ранее заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, теоретически и практически украинский лидер может выполнить своё обещание и завершить конфликт до окончания своего президентского срока.

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«Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер», — подчеркнул Песков.

Напомним, комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе был разработан в феврале 2015 года по итогам саммита глав ФРГ, Франции, России и Украины. Документ, получивший название «Минск-2», заменил принятый и подписанный сторонами в 2014 году «Минск-1». Минские соглашения были подписаны представителями самопровозглашённых республик Донбасса, Украины и России.

Однако за пять лет, прошедших с момента принятия плана урегулирования, его практическая реализация не продвинулась. В феврале 2020 года департамент информации и печати МИД России констатировал, что за пять лет ни одно из положений Минска-2 так и не было выполнено.

В опубликованном МИД России заявлении отмечается, что за минувшие годы стороны не смогли не только отвести военную технику от линии соприкосновения и прекратить огонь, но и закрепить в украинском законодательстве особый статус Донбасса.

«По сути, Киев начал саботаж комплекса мер сразу после его подписания», — заявили в российском МИД.

В дипломатическом ведомстве добавили, что урегулирование конфликта тормозится из-за агрессивной риторики Киева, а также призывов украинской стороны к пересмотру Минских соглашений.

В частности, украинская сторона настаивает на передаче ей контроля за границей с Россией ещё до проведения выборов в Донбассе и принятия новой Конституции на Украине. Как заявили ранее в МИД Украины, Владимир Зеленский планирует поднять этот вопрос во время новой встречи лидеров в нормандском формате.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

При этом прогресса по вопросу конституционной реформы и предоставлению Донбассу особого статуса по-прежнему не наблюдается. 13 декабря 2019 года Владимир Зеленский внёс в Раду проект поправок к основному закону страны, предусматривающих децентрализацию власти в стране. Однако документ вскоре был отозван.

В конце декабря ему на смену президент внёс новый проект конституционной реформы. Но и эти поправки были отозваны в начале 2020 года. Как заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, власти рассчитывают разработать новый законопроект о децентрализации с привлечением различных слоёв общества и экспертной среды.

Впоследствии первый заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Трофимов пообещал, что поправки о децентрализации будут приняты до конца осени текущего года. При этом о предоставлении Донбассу особого статуса в Киеве предпочитают не говорить — вносимые ранее президентом проекты поправок не содержали подобных предложений.

Полузамороженный конфликт

Как отметил в беседе с RT член Научного совета при Совбезе России доктор политических наук Андрей Манойло, украинская сторона просто тянет время.

«Минские соглашения изначально были нужны Киеву только для того, чтобы избежать окончательного разгрома группировки украинских войск, которые тогда попали в «котёл» под Дебальцевом», — пояснил эксперт.

В подписанных Украиной соглашениях есть пункты, которые Киев категорически не желает выполнять, к ним относится признание особого статуса Донбасса, добавил Манойло.

Ополченец ДНР

Reuters

© Alexander Ermochenko

«По сути, донбасский конфликт уже превратился в замороженный конфликт — он продолжается больше пяти лет», — подчеркнул эксперт.

Представитель самопровозглашённой Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник сравнил ситуацию в Донбассе с замороженными конфликтами на Кипре и в Приднестровье.

«Ситуация действительно похожая, за тем отличием, что в Донбассе продолжается позиционная война, конфликт полностью не заморожен. Хотя республики настроены на мир, чтобы люди не гибли. Однако киевские политики руководствуются какими-то иными мотивами», — отметил Мирошник в беседе с RT.

По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, сейчас Киев просто занял «деструктивную позицию», не соглашаясь выполнять уже зафиксированные сторонами условия.

«На самом деле всё говорит о том, чтоукраинская власть не желает выполнять Минские соглашения, хотя Киев в этом не хочет признаваться. Киевская власть тянет время в надежде на то, что когда-нибудь что-нибудь произойдёт само собой, какие-то перемены либо в России, либо в республиках Донбасса. Это бесперспективная тактика, но другой у Киева нет», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Подтолкнуть Киев к мирному разрешению конфликта могли бы страны Запада, имеющие большое влияние на украинские власти, считают эксперты. По словам Родиона Мирошника, Франция и Германия могли бы приложить больше усилий для того, чтобы мотивировать Киев к выходу из тупика.

«На мой взгляд, не хватает чёткой позиции внешних партнёров, которые могли бы своими действиями доказать, что они действительно хотят разрешения этого конфликта», — подытожил эксперт.