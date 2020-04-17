«Шаг в правильном направлении»: Киев и Донбасс провели обмен пленными

Украинские власти и представители самопровозглашённых ДНР и ЛНР произвели обмен пленными на линии соприкосновения в Донбассе. Киеву были переданы в общей сложности 20 человек, Донецк получил десять пленных, Луганск — четыре. В Совфеде выразили надежду, что в дальнейшем удастся добиться от Киева выполнения других пунктов Минских соглашений.

Украинские власти и представители самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР провели первый в этом году обмен пленными.

Процедура передачи удерживаемых лиц между Донецком и Киевом прошла на КПП «Майорск» через линию соприкосновения в пригороде подконтрольной ДНР Горловки.

Представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова рассказала, что Киев передал республике десять человек, Донецкая республика — девять.

«Только что завершился процесс обмена удерживаемыми лицами между Донецкой народной республикой и государством Украина. Домой вернулись десять человек, один отказался перемещаться на территорию ДНР», — пояснила Морозова.

Обмен пленными между ДНР и Киевом в районе Горловки.

Омбудсмен также добавила, что все переданные Киеву лица были освобождены от уголовного наказания.

«С нашей стороны мы провели всю процессуальную очистку всех переданных Украине лиц», — отметила Морозова.

Кроме того, из-за угрозы распространения коронавируса всех прибывших ждёт двухнедельный карантин, добавила Морозова. После этого тем, у кого нет жилья в ДНР, оно будет предоставлено, а также будет оказана материальная помощь.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова также подтвердила завершение обмена в районе КПП «Майорск». По её словам, домой возвращаются девять граждан Украины.

Позже в этот же день состоялся обмен пленными между Киевом и Луганском, сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева. Процесс передачи удерживаемых лиц прошёл на мосту в районе города Счастье в присутствии наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также сотрудников Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Родственники во время обмена пленными между самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом на нейтральной территории между посёлком Майорск и Горловкой

РИА Новости

«Украинская сторона передала ЛНР четырёх человек, Республика — 11 удерживавшихся лиц», — сообщили в Луганском информационном центре.

При этом в ходе видеоконференции контактной группы ЛНР и Киев 8 апреля договорились об обмене по формуле «11 на 8». После этого четыре человека отказались от обмена.

«Все необходимые мероприятия по процессуальной очистке (передаваемых лиц. — RT) со стороны ЛНР выполнены», — отметила ранее Кобцева, добавив, что в республике рассчитывают на выполнение Киевом таких же обязательств в соответствии с договорённостью.

В России позитивно оценили обмен пленными между Украиной и Донбассом.

«Это шаг в правильном направлении по выполнению решений парижского саммита «нормандской четвёрки» в декабре прошлого года», — заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он также выразил надежду, что «на следующем заседании Минской контактной группы, которое пройдёт 22 апреля в формате видеоконференции, удастся достичь новых договорённостей».

Президент Украины Владимир Зеленский также поприветствовал обмен удерживаемыми лицами с Донбассом.

«Я очень рад, что сейчас первая часть наших граждан Украины уже освобождена», — заявил он после завершения обмена пленными с ДНР.

Офис президента Украины отметил, что «взаимное освобождение удерживаемых лиц происходило в рамках формата «всех на всех».

Могли бы сделать больше

Полпред РФ в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов, со своей стороны, отметил, что украинские власти долго сдерживали процесс переговоров по состоявшемуся обмену.

«Киевская делегация в контактной группе долго тормозила принятие решения об обмене. Договорённости удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации», — подчеркнул Грызлов.

При этом число переданных лиц значительно ниже по сравнению с предыдущими обменами, хотя в сложившейся ситуации «каждый человек дорог», отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT.

Напомним, в ходе предыдущей передачи пленных, которая состоялась 29 декабря 2019 года, Киев передал Донецку и Луганску 124 человека, самопровозглашённые республики отдали властям Украины 76 человек.

«Тем не менее подвижки есть и переговоры идут. Плохо одно: это всё-таки малая часть того, что должны были сделать по итогам Минских соглашений. Поэтому я думаю, что за обменом должны последовать другие мероприятия. Это прежде всего отвод войск от линии разграничения и принятие пакета соответствующих законов», — подчеркнул Джабаров.

В ходе последней встречи в Минске в марте 2020 года участники переговоров по Донбассу впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе встречи. Как пояснил представитель ЛНР Родион Мирошник, согласно документу, помимо обмена пленными, стороны должны «выработать компромиссные предложения по участкам разведения сил и средств и созданию консультативного совета по политическим вопросам».

Главы государств за столом переговоров в расширенном формате. Минск, 11 февраля 2015 года.

kremlin.ru

Но среди замедления причин процесса урегулирования ситуации в Донбассе есть и ещё один фактор, считает директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

«В данный момент идут переговоры ради переговоров на фоне пандемической повестки, которая сегодня забила всё в мире, и на Украине в частности... Везде вирус и паника. И на фоне этой пандемической повестки такие важные вопросы, вопросы войны и мира, уходят на второй план. К сожалению, это так», — сообщил эксперт в беседе с RT.

«Спасибо, что урегулирование конфликта не отдаляется, а поддерживается на том «замороженном» уровне, на котором активная фаза урегулирования остановилась», — заключил он.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины разгорелся в феврале 2014 года после правительственного переворота. Представители Луганской и Донецкой областей заявили о несогласии с политикой новых властей. В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашённых ЛНР и ДНР.