Между Киевом и ДНР состоялся обмен пленными

В Донбассе завершилась процедура обмена пленными между самопровозглашённой Донецкой народной республикой и Киевом. Представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова заявила, что обмен завершился без происшествий.

РИА Новости

«Только что завершился процесс обмена удерживаемыми лицами между Донецкой народной республикой и государством Украина. Домой вернулись десять человек, один отказался перемещаться на территорию ДНР», — приводит Интерфакс слова Морозовой. Процедура прошла на КПП «Майорск» в районе Горловки.