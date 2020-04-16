Между Киевом и ДНР состоялся обмен пленными

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RT
В Донбассе завершилась процедура обмена пленными между самопровозглашённой Донецкой народной республикой и Киевом. Представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова заявила, что обмен завершился без происшествий.
Между Киевом и ДНР состоялся обмен пленными
  • РИА Новости

«Только что завершился процесс обмена удерживаемыми лицами между Донецкой народной республикой и государством Украина. Домой вернулись десять человек, один отказался перемещаться на территорию ДНР», — приводит Интерфакс слова Морозовой.

Процедура прошла на КПП «Майорск» в районе Горловки.

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