Гуманитарная подгруппа согласовала детали обмена пленными в Донбассе

Участники гуманитарной подгруппы Трёхсторонней контактной группы по Донбассу согласовали детали обмена пленными, который, как ожидается, может состояться до Пасхи.

Об этом говорится в заявлении спецпредставителя главы ОБСЕ Хайди Грау.

«Рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам сегодня согласовала детали будущего взаимного освобождения и обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом на востоке Украины», — цитирует её ТАСС.

Ранее омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обмен пленными по формуле «10 на 8» должен состояться до Пасхи.