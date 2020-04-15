Гуманитарная подгруппа согласовала детали обмена пленными в Донбассе

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Участники гуманитарной подгруппы Трёхсторонней контактной группы по Донбассу согласовали детали обмена пленными, который, как ожидается, может состояться до Пасхи.
Гуманитарная подгруппа согласовала детали обмена пленными в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении спецпредставителя главы ОБСЕ Хайди Грау.

«Рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам сегодня согласовала детали будущего взаимного освобождения и обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом на востоке Украины», — цитирует её ТАСС.

Ранее омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обмен пленными по формуле «10 на 8» должен состояться до Пасхи.

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