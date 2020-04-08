В ДНР рассказали о сроках обмена пленными с Киевом

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Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала, когда должен состояться обмен пленными с Киевом.
В ДНР рассказали о сроках обмена пленными с Киевом
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«После долгих переговоров нам всё же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников, а также определить место его проведения. Стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле 10 на 8», — отметила Морозова.

Она также выразила надежду, что «в дальнейшем всё пройдёт без изменений и по предварительно согласованному плану».

Ранее представитель самопровозглашённой Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что украинская сторона отказалась обсуждать детали по участкам разведения сил в Донбассе, которые ранее были практически согласованы в рамках переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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