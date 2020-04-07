В ЛНР обвинили Киев в срыве согласования разведения сил в Донбассе

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Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что украинская сторона отказалась обсуждать детали по участкам разведения сил в Донбассе, которые ранее были практически согласованы в рамках переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
В ЛНР обвинили Киев в срыве согласования разведения сил в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост Мирошника в его Telegram-канале.

«Если две недели назад представителя Вооружённых сил Украины устраивали даже четыре предложенных участка вместо трёх и нужно было уточнять детали и координаты, то на этом заседании представитель Киева предложил ещё два новых участка и отказался обсуждать конкретику по ранее практически согласованным», — написал он.

26 марта полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.

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