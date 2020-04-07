В ЛНР обвинили Киев в срыве согласования разведения сил в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост Мирошника в его Telegram-канале.
«Если две недели назад представителя Вооружённых сил Украины устраивали даже четыре предложенных участка вместо трёх и нужно было уточнять детали и координаты, то на этом заседании представитель Киева предложил ещё два новых участка и отказался обсуждать конкретику по ранее практически согласованным», — написал он.
26 марта полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.