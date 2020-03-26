Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе

Короткая ссылка
Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.
Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе
  • РИА Новости

«Киевские представители сорвали согласование участков разведения сил с Донбассом, о котором договорились в нормандском формате, а также отказались принимать дополнительные меры по прекращению огня», — приводит ТАСС слова Грызлова.

Он отметил, что представители Киева также «не согласовали списки на обмен удерживаемыми лицами и их освобождение».

Ранее Следственный комитет России возбудил три новых дела по факту обстрела гражданских объектов в Донбассе. По данным следствия, 20 марта 2020 года военнослужащие ВСУ и других воинских формирований произвели прицельный обстрел из станковых противотанковых гранатомётов по объектам гражданской инфраструктуры в посёлке шахты «Трудовская».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить