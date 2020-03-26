Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.

«Киевские представители сорвали согласование участков разведения сил с Донбассом, о котором договорились в нормандском формате, а также отказались принимать дополнительные меры по прекращению огня», — приводит ТАСС слова Грызлова.

Он отметил, что представители Киева также «не согласовали списки на обмен удерживаемыми лицами и их освобождение».

Ранее Следственный комитет России возбудил три новых дела по факту обстрела гражданских объектов в Донбассе. По данным следствия, 20 марта 2020 года военнослужащие ВСУ и других воинских формирований произвели прицельный обстрел из станковых противотанковых гранатомётов по объектам гражданской инфраструктуры в посёлке шахты «Трудовская».