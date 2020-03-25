СК России возбудил три новых дела по факту обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил три новых дела по факту обстрела гражданских объектов в Донбассе. По данным следствия, 20 марта 2020 года военнослужащие ВСУ и других воинских формирований произвели прицельный обстрел из станковых противотанковых гранатомётов по объектам гражданской инфраструктуры в посёлке шахты «Трудовская».

21 марта был произведён прицельный обстрел из автоматического гранатомёта территории общеобразовательной школы в посёлке Александровка. Стадион шахты №7 «Трудовская» обстреляли из стрелкового оружия.

В обоих случаях выполнялись «заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины», говорится в сообщении СК.

В результате были ранены трое — несовершеннолетняя девушка и две женщины. Несколько объектов гражданской инфраструктуры были повреждены.

Уголовные дела возбуждены по признакам жестокого обращения с гражданским населением, а также применения в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором России (ч. 1 ст. 356 УК)

«Следственный комитет России устанавливает все обстоятельства указанных преступлений, а также должностных лиц, отдавших и исполнивших незаконные приказы об обстрелах гражданских объектов», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее СК заочно предъявил обвинение в применении запрещённых средств в вооружённом конфликте командиру 19-й отдельной ракетной бригады Вооружённых сил Украины полковнику Фёдору Ярошевичу.