СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ
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Следственный комитет России заочно предъявил обвинение командиру 19-й отдельной ракетной бригады Вооружённых сил Украины полковнику Фёдору Ярошевичу. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК («Организация применения в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»).

Установлено, что с 22 августа по 4 сентября 2014 года Ярошевич отдавал приказы о проведении прицельных пусков баллистических ракет из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам гражданской инфраструктуры Донбасса.

В частности, обстрелам подверглись город Ровеньки самопровозглашённой Луганской народной республики, а также территории микрорайона Текстильщики, города Снежное и Харцызск самопровозглашённой Донецкой народной республики.

В результате обстрелов четверо мирных жителей, включая ребёнка, погибли, ещё шесть человек получили ранения.

Ранее следователи возбудили два новых дела по фактам обстрелов в Донбассе.