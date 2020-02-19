СК России возбудил два новых дела по фактам обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными жителей Донбасса.

По данным следствия, 18 февраля 2020 года военные ВС Украины «произвели массированный артиллерийский обстрел из крупнокалиберных орудий по объектам гражданской инфраструктуры» в посёлке Голубовское города Кировска самопровозглашённой ЛНР, в результате чего были повреждены 13 зданий.

Кроме того, 15 февраля 2020 года ими был произведён прицельный обстрел из стрелкового оружия объектов на улице Красная Звезда в посёлке шахты «Трудовская» Донецка.

«В результате обстрелов получили ранения двое гражданских лиц», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее СК России возбудил дело по факту обстрела в Донбассе, при котором пострадали два человека.