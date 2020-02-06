СК России возбудил дело по факту обстрела в Донбассе
06 февраля 2020

СК России возбудил дело по факту обстрела в Донбассе

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СК России возбудил дело по факту обстрела в Донбассе

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СК России возбудил три дела по фактам обстрелов ВСУ Донбасса

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту очередного обстрела украинскими военнослужащими гражданских лиц на юго-востоке Украины.

По данным следствия, 30 января 2020 года военнослужащие Вооружённых Сил Украины «произвели прицельный обстрел из гранатомётов и миномётов, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в посёлках Голубовское и Донецкий города Кировска самопровозглашённой Луганской народной республики».

«В результате таких преступных действий украинских силовиков ранения получили мужчина 1965 года рождения и женщина 1951 года рождения», — говорится в сообщении СК.

Ранее Следственный комитет России в рамках проекта «Украина. Хроника огненных лет» опубликовал фотографию полковника ВСУ, разыскиваемого за причастность к обстрелу 26 мая 2015 года Горловки в Донбассе.