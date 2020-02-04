СК показал фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки

Следственный комитет России в рамках проекта «Украина. Хроника огненных лет» опубликовал фотографию полковника ВСУ, разыскиваемого за причастность к обстрелу 26 мая 2015 года Горловки в Донбассе.

В результате попадания снаряда погибли отец многодетной семьи Юрий Тув и его 11-летняя дочь. Двухлетний ребёнок получил множественные осколочные ранения, а новорождённый был контужен. Мать семейства лишилась руки.

«Лица, привлекаемые к ответственности, — командир 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович», — говорится в видео на официальном канале СК в YouTube.

По данным ведомства, военный причастен к совершению преступления, предусмотренного ст. 356 УК России «Применение запрещённых средств и методов ведения войны». В 2018 году он был объявлен в международный розыск.

Ранее российские следователи возбудили новое дело по факту обстрела мирного населения самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).