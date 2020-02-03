СК возбудил новое дело по факту обстрела в ЛНР
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Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело по факту обстрела мирного населения самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, 26 января военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц, умышленно произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в посёлке Березовское Попаснянского района. В результате был ранен 80-летний мирный житель.

Как полагают следователи, артиллерийский обстрел был направлен на «убийство и причинение вреда гражданскому населению по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды».

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).

Ранее СК предъявил заочное обвинение командиру ВСУ Дмитрию Кащенко, участвовавшему в миномётном обстреле окраины Горловки 25 декабря.