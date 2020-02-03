СК возбудил новое дело по факту обстрела в ЛНР

По данным следствия, 26 января военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц, умышленно произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в посёлке Березовское Попаснянского района. В результате был ранен 80-летний мирный житель.
Как полагают следователи, артиллерийский обстрел был направлен на «убийство и причинение вреда гражданскому населению по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды».
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).
Ранее СК предъявил заочное обвинение командиру ВСУ Дмитрию Кащенко, участвовавшему в миномётном обстреле окраины Горловки 25 декабря.