В Минске стороны впервые подписали общий итоговый протокол

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В Минске участники переговоров по Донбассу впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе встречи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя самопровозглашённой Луганской народной республики Родиона Мирошника.

«Впервые по итогам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе обязательства сторон закреплены в итоговом протоколе встречи, который передан в секретариат ОБСЕ», — сообщил он.

Он пояснил, что в протоколе были изложены обязательства сторон, главным образом Киева и самопровозглашённых республик Донбасса, которые должны быть реализованы в ограниченный срок.

По его словам, «обязательства касаются подготовки обмена пленными, выработки компромиссных предложений по участкам разведения сил и средств и созданию консультативного совета по политическим вопросам».

Ранее заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак сообщил, что стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения.

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