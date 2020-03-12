В Минске стороны впервые подписали общий итоговый протокол
«Впервые по итогам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе обязательства сторон закреплены в итоговом протоколе встречи, который передан в секретариат ОБСЕ», — сообщил он.
Он пояснил, что в протоколе были изложены обязательства сторон, главным образом Киева и самопровозглашённых республик Донбасса, которые должны быть реализованы в ограниченный срок.
По его словам, «обязательства касаются подготовки обмена пленными, выработки компромиссных предложений по участкам разведения сил и средств и созданию консультативного совета по политическим вопросам».
Ранее заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак сообщил, что стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения.