Согласовано создание совета для урегулирования в Донбассе

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Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что контактная группа в Минске договорилась о создании консультативного совета для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе.

Она рассказала, что рабочая группа обсуждала вопросы, которые связаны «с особым статусом ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — RT) согласно пункту 11 Комплекса мер (по выполнению Минских соглашений. — RT)».

«Также было принято решение создать консультативный совет при рабочей группе, согласован проект его полномочий и порядка работы», — цитирует РИА Новости Грау.

Она пояснила, что среди задач совета «будет выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции».

Ранее заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак сообщил, что стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения.

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