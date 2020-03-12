Согласовано создание совета для урегулирования в Донбассе
Она рассказала, что рабочая группа обсуждала вопросы, которые связаны «с особым статусом ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — RT) согласно пункту 11 Комплекса мер (по выполнению Минских соглашений. — RT)».
«Также было принято решение создать консультативный совет при рабочей группе, согласован проект его полномочий и порядка работы», — цитирует РИА Новости Грау.
Она пояснила, что среди задач совета «будет выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции».
Ранее заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак сообщил, что стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения.