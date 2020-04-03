«Де-факто признают независимость»: в Киеве не исключают строительства стены на линии разграничения с Донбассом

Украинские власти могут построить стену на границе с ДНР и ЛНР, если в процессе урегулирования конфликта на юго-востоке страны не будет прогресса. Об этом заявил глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Соебседник RT в офисе президента Владимира Зеленского подтвердил, что такие планы действительно рассматриваются. В то же время аналитики полагают, что возведение стены будет означать фактическое признание Киевом независимости Донецка и Луганска. При этом эксперты усомнились, что Украина способна реализовать столь масштабный проект.

Власти Украины могут построить стену на линии разграничения с непризнанными республиками Донбасса, если в урегулировании ситуации на юго-востоке страны не будет прогресса. Об этом заявил в интервью украинским СМИ глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

«Я знаю, что президент искренне хочет сделать всё для того, чтобы мир пришёл на нашу землю, но на условиях, которые приемлемы для нас, для государства Украина. Если не будет прогресса в переговорах, то не исключаю, что будет принято такое решение. Но пока никакие инженерные работы на линии разграничения не проводятся», — сказал Дейнеко.

В декабре прошлого года, в преддверии нормандского саммита помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак, который в феврале 2020-го занял пост главы офиса президента, заявил, что в качестве плана Б по урегулированию конфликта на юго-востоке страны Киев рассматривает строительство стены.

По его словам, если Украина не увидит готовности к мирному процессу и исполнению минских договорённостей с чётко определённым сроком, то будет «не в фигуральном плане строить стену и жить дальше».

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Чуть позже, уже после саммита, информацию о существовании такого плана подтвердил и сам Владимир Зеленский. Он отметил, что это самый крайний и лично для него нежелательный вариант развития событий.

«На заседаниях СНБО мы утвердили пять планов реинтеграции Донбасса и возвращения наших территорий. Один из этих планов — это план Б. Для меня это план не Б, для меня это план — «последняя буква». Это последний план. Я пока что очень не хотел бы, чтобы мы применили этот план», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что Киев не планирует терпеть ситуацию, которая сложилась на юго-востоке страны, ещё пять лет: нужно добиваться прекращения войны.

«Пять лет ждать, стрелять, терять наших украинцев мы точно не намерены», — сказал Зеленский.

Источник в офисе президента Украины подтвердил RT, что этот план по-прежнему рассматривают в Киеве.

«Вариант строительства стены с ДНР и ЛНР действительно рассматривается в том случае, если интеграция Донбасса станет невозможной. Тем более эту идею поддерживает глава офиса президента Андрей Ермак. Стрелять вечно невозможно. Но если Киев действительно пойдёт на такой шаг, то Украина официально признает отказ от этих территорий. Это сложное политическое решение, и неизвестно, готов ли президент к этому», — сказал собеседник RT.

Антироссийский вал

Дейнеко также затронул тему строительства фортификационных сооружений на границе с РФ. По его словам, оно продолжается, однако точных сроков его окончания он не назвал, как и не пояснил, на какой стадии находится проект.

«На данный момент освоено 1,7 млрд грн. Насколько правильно освоено, тяжело судить, потому что много работ провели с 2015 по 2019 год, а я на должности с 14 июня прошлого года. Очень много работ находятся под грифом «с ограниченным доступом». Был ряд уголовных производств и в ГБР и в НАБУ, они ещё продолжаются», — рассказал он.

По словам Дейнеко, до конца текущего года планируется потратить на эти нужды примерно 400 млн гривен.

Напомним, что стену на границе с Россией Киев планирует возвести на протяжении шести лет. Проект, получивший название «Европейский вал», был начат в 2014 году. Впрочем, в СМИ его чаще называют «Стеной Яценюка» — по фамилии тогдашнего премьер-министра и одного из авторов этой инициативы Арсения Яценюка.

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк

РИА Новости

В том же году на строительство выделили часть необходимых средств, причём деньги брались в том числе из средств, предоставленных Евросоюзом. Но затем ЕС прекратил финансирование. Как отметил председатель представительства Европейского союза на Украине Ян Томбинский, выделенные Брюсселем деньги исчезли.

«ЕС предоставил десятки миллионов евро для того, чтобы помочь украинским пограничникам. А что произошло с теми десятками миллионов, которые предоставлялись украинским структурам, один большой вопрос», — заявил политик.

После этого украинский кабмин решил возвести «Евровал» своими силами. Планировалось выделить на это из бюджетных средств, по разным данным, от 3,5 млрд до 4 млрд гривен в течение шести лет.

За эти деньги на границе с Россией должны были быть возведены заградительные сооружения длиной 2 245,8 км, которые включали бы в себя ров, насыпь, контрольно-следовую полосу и рокадную дорогу. Помимо этого, проект предусматривал установку забора с инфракрасными камерами или, как вариант, размещение через каждые 20 км наблюдательных вышек. Всё это, по задумке украинского руководства, должно было защитить страну от мифической «российской агрессии».

Однако за эти годы проект так и не удалось завершить. По данным Госпогранслужбы, к февралю прошлого года он был реализован менее чем на треть.

В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование хищений, совершённых в ходе строительства. Как полагают следователи, подрядчики в актах приёма-передачи завышали объёмы выполненных работ, а также указывали работы, которые вообще не производились.

По этому делу были задержаны восемь человек, которые обвиняются в хищении 16,7 млн гривен (около $600 тыс.). В июне 2019 года НАБУ направило в суд соответствующий обвинительный акт.

Стоит заметить, что всё это время «Евровал» критиковали в СМИ. В частности, под сомнение ставилась прочность заграждений. Так, по данным издания «Страна.ua», уже возведённые на границе конструкции массово атаковали дикие кабаны, в результате чего в заборе образовались прорехи. В связи с этим журналисты портала задались вопросом, каким образом «Стена Яценюка» может защитить от военной техники, если она не стала препятствием даже для диких животных.

«Было разворовано много денег. В современной Украине столь крупные проекты — это не более чем кормушка для людей, которые их реализуют. Там нет никакого рационального смысла. Сейчас как раз можно было бы спросить Яценюка, что там с его стеной, и привлечь его к ответственности», — заявил в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

В свою очередь, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил, что проект «Стена» с самого начала был бессмысленным с практической точки зрения.

«Европейский вал» нужен был не Украине, а людям, которые хотели заработать. Стена хоть на границе с Россией, хоть с ДНР и ЛНР не имеет никакого практического смысла», — сказал он в беседе с RT.

«Очередная попытка шантажа»

По мнению экспертов, если Киев всё-таки решится выстроить стену на границе с республиками Донбасса, этот проект постигнет та же судьба, что и «Евровал».

«Подобные заявления абсурдны. О таких вещах можно долго и совершенно бесполезно рассуждать. Пускай для начала они найдут деньги на эту стену: это будет для Украины ключевым вопросом и в нынешних условиях трудноразрешимым», — считает Денисов.

Владимир Зеленский

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

Ростислав Ищенко, в свою очередь, отметил, что любой проект подобного масштаба на Украине всегда сводится к одному — расхищению госсредств.

«Это не очень реалистичные планы. Строить они, возможно, и начнут, как начал строить свою стену Яценюк, потому что на этом деле вполне конкретным и уважаемым людям можно неплохо заработать. Иными словами, деньги будут разворованы», — отметил Ищенко.

Он также предположил, что непризнанные республики Донбасса такие планы не очень настораживают.

«Таким образом они отгородятся от ДНР и ЛНР, чем фактически признают, что не претендуют на эти территории. Однако в Донецке этому будут только рады», — пояснил он.

Аналогичного мнения придерживается и источник RT из партии «Голос».

«Жители ДНР и ЛНР поддержат такое решение Украины. Это обеспечит им некие гарантии, что никакого наступления не будет. Но вот не украдут ли деньги — неизвестно. Украина уже строила «великую стену» с Россией, а по факту поставили сетку-рабицу. Масса людей на этом заработали. А сейчас проект и вовсе остановили, так как на него нет денег», — сказал депутат.

Кроме того, по мнению Дениса Денисова, подобные заявления негативно сказываются на имидже украинской власти.

«В Киеве до сих пор так и не осознали, что подобные инициативы очерняют образ украинского государства в глазах жителей донбасских республик, да и всего мирового сообщества тоже. Единственное, чего этим можно добиться, — признать де-факто независимость ДНР и ЛНР», — полагает эксперт.

Ростислав Ищенко также не исключил, что Киев делает такие заявления, чтобы усилить свои позиции на переговорах в Минске и нормандском формате.

«Это очередная попытка шантажа, чтобы сделать другие стороны более сговорчивыми и заставить их согласиться на украинский вариант урегулирования», — подчеркнул Ищенко.

Однако, как полагает источник RT в партии «Батькивщина», добиться мира на своих условиях у Киева не получится.

«Украина хочет мира на своих условиях, а это невозможно. Думаю, что через пару лет станет понятно, что никакой Донбасс в состав Украины не вернётся», — спрогнозировал собеседник RT.