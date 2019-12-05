Помощник Зеленского рассказал о плане Б по Донбассу
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«Президент едет в Париж с чёткой позицией. Украина сделает всё от нас зависящее для того, чтобы добиться прекращения войны и наступления мира дипломатическим путём», — цитирует издание «Новости Донбасса» Ермака.
Однако, по его словам, у Киева есть план Б. Как отметил Ермак, если Украина не увидит готовности к мирному процессу и исполнению минских договорённостей с чётко определённым сроком, то будет «не в фигуральном плане строить стену и жить дальше».
Он также рассказал, что Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что у Киева есть план Б по урегулированию ситуации в Донбассе.
При этом он подчёркивал, что рассчитывает на план А.