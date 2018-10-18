«Строят стену для своих же граждан»: почему на Украине ужесточили ответственность для россиян за нарушение границы

Украинские депутаты ужесточили наказание для россиян за незаконное пересечение границы. Теперь правонарушителям может грозить до восьми лет тюрьмы. Ранее за такой проступок предусматривалось только административное взыскание — выплата штрафа или арест на срок до 15 суток. Опрошенные RT представители украинских партий уверены, что новая норма только усложнит жизнь обычных украинцев, родственники которых проживают в России. В Госдуме назвали поправку популистской, принятой с расчётом привлечь внимание к власти в преддверии выборов.

В Верховной раде приняли закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами России. Его поддержали 243 депутата из 450 при необходимом минимуме в 226 голосов. Для вступления в силу закон должен подписать президент Украины.

В пояснительной записке к документу сообщается, что уголовную ответственность будут нести только «лица, имеющие гражданство «государства-агрессора» или другие лица, которые действуют в интересах «государства-агрессора», пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.

Наказание за первичное нарушение нового закона предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет. За повторное несоблюдения правил или проступок, совершённый группой лиц, — от трёх до пяти лет, а если правонарушителями было применено оружие, то от пяти до восьми лет лишения свободы. Ранее ответственность была исключительно административной — с выплатой штрафа или арестом не более чем на 15 суток.

Отметим, что под «государством-агрессором» в тексте документа подразумевается Россия.

Проблемы для украинцев

Между тем многие украинские депутаты не видят практической необходимости в таком законе. Как сообщили в партии «Батькивщина», документ носит популистский характер.

«Закон носит популистский характер. Существующие законодательные нормы позволяют запретить въезд на территорию Украины любому иностранцу, а не только россиянину», — пояснил источник в украинской партии во время беседы с RT.

В ряде других фракций уверены, что новые нормы лишь усложнят жизнь самим украинским гражданам. Так, в партии «Самопомощь» RT сообщили, что «около 2 млн украинцев преимущественно из восточных областей могут столкнуться с проблемами». И сложности скорее возникнут у них, чем у россиян, которые захотят посетить Украину.

Заседание Верховной рады

РИА Новости

«Фактически Украина строит стену на границей с Россией. Но от этого в первую очередь пострадают сами украинцы, у которых много родственников в России и они часто приезжают в гости. При необходимости специалисты попадут на Украину, а свои же граждане побоятся приезжать», — рассказал собеседник RT из партии «Народный фронт».

Государственная идеология

Российские законодатели отмечают, что принятый Радой закон вполне соответствует общему направлению текущей политики Киева. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил достаточно агрессивный характер утверждённого документа.

«На Украине уже не только церковь выгоняют взашей, но терроризм превратился в государственную идеологию. И в этом смысле мы находимся в такой реальности, когда русским уже завтра и говорить запретят под страхом заключения в тюрьму», — заявил Калашников в разговоре с RT.

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что подобные законы призваны показать «жёсткость властей» для завоевания дополнительных голосов в преддверии президентских выборов, намеченных на март 2019 года.

«Антикрымский закон»

Политологи указывают на то, что глава украинского государства Пётр Порошенко не может похвастаться перед избирателями серьёзными успехами в социально-экономическом развитии страны, поэтому он по-прежнему пользуется антироссийской риторикой, чтобы отвлекать население от насущных проблем.

«Антироссийские решения украинского парламента легли в основу предвыборной кампании Порошенко и его команды. Тема России, Крыма периодически будет всплывать. И закон это демонстрирует», — пояснил в беседе с RT политолог Иван Мезюхо.

Российский полуостров Крым

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Между тем новый закон является «не только антироссийским, но и антикрымским», отмечает эксперт, ведь по украинским законам «все, кто пользуется Керченской паромной переправой, Крымским мостом и международным аэропортом Симферополь, являются преступниками». Мезюхо добавил, что Украина входит в активную фазу предвыборной гонки по выборам народных депутатов и президента страны, поэтому чем ближе заветная дата, тем ярче будет проявляться антироссийская риторика. Свидетельство тому можно обнаружить и в других областях украинского законотворчества, в частности в законе об использовании русского языка в СМИ.