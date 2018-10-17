В Раде призвали усилить наказание для нарушающих границу россиян

Украинский депутат Ирина Луценко попросила Верховную раду принять законопроект, который предусматривает ужесточение наказания граждан России за нарушение границ Украины.

«Мы в комитете завершили рассмотрение ко второму чтению законопроекта, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы... Я бы просила парламент завтра принять его во втором чтении», — цитирует Луценко РИА Новости.

Депутат добавила, что на принятии документа также настаивает украинский президент Пётр Порошенко.

В начале сентября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы гражданами «государства-агрессора».