В Раде призвали усилить наказание для нарушающих границу россиян
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«Мы в комитете завершили рассмотрение ко второму чтению законопроекта, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы... Я бы просила парламент завтра принять его во втором чтении», — цитирует Луценко РИА Новости.
Депутат добавила, что на принятии документа также настаивает украинский президент Пётр Порошенко.
В начале сентября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы гражданами «государства-агрессора».