Рада поддержала проект о наказании за нарушение границы гражданами «страны-агрессора»

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Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы гражданами «государства-агрессора».
Рада поддержала проект о наказании за нарушение границы гражданами «страны-агрессора»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Рады в четверг, 6 сентября. Отмечается, что в поддержку законопроекта проголосовал 241 парламентарий, против — 226.

Агентство отмечает, что в настоящее время законодательство Украины предусматривает административную ответственность за нарушение государственной границы.

В пояснительной записке к проекту подчёркивается, что уголовную ответственность предлагают ввести за пересечение границы лицом, «имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора» без соответствующих документов или с документами, которые содержат недостоверные сведения, а также вне пунктов пропуска.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киеву необходимо ввести «биометрический визовый режим» с Россией.

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