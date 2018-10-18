Депутат Рады сравнил передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату со взяткой

Депутат Верховной рады Вадим Новинский заявил, что считает передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату своеобразной формой взятки.

Об этом он рассказал в эфире ТРК «Украина».

«Я считаю, что Андреевская церковь принадлежит украинской церкви и украинскому народу... А это действие будет одним из способов расчёта с Константинопольским патриархатом за лояльность к украинской власти и незаконное предоставление томоса об автокефалии», — сказал парламентарий.

Комментируя разрыв отношений РПЦ и Константинополя, он отметил, что это является «закономерной реакцией на беззаконие, которое сотворил Вселенский патриархат», так как он своими действиями нарушил устои православия. В качестве примера он привёл факт реабилитации раскольника Филарета без покаяния.

«Это случилось впервые в истории нашей церкви, когда раскольника реабилитировали без покаяния», — сказал Новинский.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве. Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил Раду за поддержку его инициативы.