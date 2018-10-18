УПЦ МП: передача Андреевской церкви повлечёт нарушение церковных канонов

Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент в беседе с RT прокомментировал поддержку Верховной радой законопроекта о передаче в юрисдикцию Константинопольского патриарха Андреевской церкви в Киеве.

«Это решение вызывает удивление у нас, потому что можно было бы передать этот храм украинским конфессиям, а его передают церкви с центром в Стамбуле — в государстве, которое никакого отношения к Украине не имеет. С канонической точки зрения это решение создаёт целый ряд нарушений, потому что пребывание и служение в Киеве епископов другой поместной церкви без согласования с митрополитом Киевским является классическим нарушением церковных канонов и правил», — сказал архиепископ Климент.

Ранее депутаты Верховной рады поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве.