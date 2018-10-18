Порошенко поблагодарил Раду за передачу Андреевской церкви Константинополю
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- globallookpress.com
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Сегодня мы ещё на шаг приблизились к цели — получению томоса об автокефалии Православной церкви на Украине. Спасибо Верховной раде, которая поддержала мой законопроект», — написал он.
Также глава Украины выразил мнение, что передача Константинопольскому патриархату церкви будет способствовать укреплению связей Украины с мировым православием.
Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве.