Порошенко поблагодарил Раду за передачу Андреевской церкви Константинополю

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Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил депутатов Верховной рады, которые поддержали его законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату.
Порошенко поблагодарил Раду за передачу Андреевской церкви Константинополю
  • ©Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы ещё на шаг приблизились к цели — получению томоса об автокефалии Православной церкви на Украине. Спасибо Верховной раде, которая поддержала мой законопроект», — написал он.

Также глава Украины выразил мнение, что передача Константинопольскому патриархату церкви будет способствовать укреплению связей Украины с мировым православием.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве.

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