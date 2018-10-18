Порошенко поблагодарил Раду за передачу Андреевской церкви Константинополю

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил депутатов Верховной рады, которые поддержали его законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы ещё на шаг приблизились к цели — получению томоса об автокефалии Православной церкви на Украине. Спасибо Верховной раде, которая поддержала мой законопроект», — написал он.

Также глава Украины выразил мнение, что передача Константинопольскому патриархату церкви будет способствовать укреплению связей Украины с мировым православием.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве.