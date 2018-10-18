В Госдуме оценили передачу Константинополю Андреевской церкви в Киеве

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Раде проголосовали за передачу Константинополю Андреевской церкви в Киеве.

По мнению депутата, все действия Киева направлены на «раскол внутри украинского общества, создание новых точек напряжения», а также «на поддержание внутреннего гражданского конфликта во всех его проявлениях».

«Насколько надо не любить свой народ, как это делает сейчас нынешний киевский режим, насколько надо ненавидеть свою страну, культуру и историю, чтобы разбрасываться памятниками истории, культуры и архитектуры. Например, Андреевскую церковь строили по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Это памятник архитектуры мирового значения. А они просто так его отдают ради своей сиюминутной политической выгоды. Будем надеяться, что народ Украины по достоинству оценит подобного рода художества нынешнего киевского режима», — сказал он.

Вяткин также напомнил, что в 2019 году на Украине состоятся президентские выборы, а рейтинг действующей политической верхушки, по его словам, «мизерный».

«Раскол по религиозному и национальному признакам — один из самых страшных. И они на это пошли только для того, чтобы продлить своё пребывание у власти», — подчеркнул парламентарий.

Ранее депутаты Верховной рады поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве.