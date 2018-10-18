В Госдуме оценили передачу Константинополю Андреевской церкви в Киеве
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По мнению депутата, все действия Киева направлены на «раскол внутри украинского общества, создание новых точек напряжения», а также «на поддержание внутреннего гражданского конфликта во всех его проявлениях».
«Насколько надо не любить свой народ, как это делает сейчас нынешний киевский режим, насколько надо ненавидеть свою страну, культуру и историю, чтобы разбрасываться памятниками истории, культуры и архитектуры. Например, Андреевскую церковь строили по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Это памятник архитектуры мирового значения. А они просто так его отдают ради своей сиюминутной политической выгоды. Будем надеяться, что народ Украины по достоинству оценит подобного рода художества нынешнего киевского режима», — сказал он.
Вяткин также напомнил, что в 2019 году на Украине состоятся президентские выборы, а рейтинг действующей политической верхушки, по его словам, «мизерный».
«Раскол по религиозному и национальному признакам — один из самых страшных. И они на это пошли только для того, чтобы продлить своё пребывание у власти», — подчеркнул парламентарий.
Ранее депутаты Верховной рады поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве.