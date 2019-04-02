Украина начала активно укреплять границу с Россией

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Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена», сообщила пресс-служба украинского МВД.
Украина начала активно укреплять границу с Россией
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«Начались активные работы по обустройству российско-украинской границы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, начались работы на участке в Луганской области, где проводится установка заграждений и противотранспортных рвов.

Кроме того, продолжается работа по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля, прокладке переходов, доставке щебёночной продукции.

В феврале сообщалось, что проект «Стена» реализован на 30%.

В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации инициативы. Проект был рассчитан на четыре года, однако впоследствии его решили продлить до 2021 года.

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