Украина начала активно укреплять границу с Россией

Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена», сообщила пресс-служба украинского МВД.

«Начались активные работы по обустройству российско-украинской границы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, начались работы на участке в Луганской области, где проводится установка заграждений и противотранспортных рвов.

Кроме того, продолжается работа по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля, прокладке переходов, доставке щебёночной продукции.

В феврале сообщалось, что проект «Стена» реализован на 30%.

В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации инициативы. Проект был рассчитан на четыре года, однако впоследствии его решили продлить до 2021 года.



