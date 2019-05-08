«Кто нам мешает?»: на Украине предложили установить вдоль границы с Россией ядерные мины

На Украине предложили «подготовить места» для размещения на границе с РФ ядерно-минных заграждений, а всю информацию об этом проекте сделать государственной тайной. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал ошибкой отказ Киева от ядерного статуса в постсоветское время. Как указывают эксперты, Киев никогда не сможет поставить на вооружение ядерное оружие. Во-первых, по словам аналитиков, мировое сообщество не допустит такого развития событий. Во-вторых, у Украины нет ни технологической, ни экономической базы для развития собственной ядерной программы, считают специалисты.

На Украине предложили установить на границе с Россией «ядерно-минные заграждения». Как заявил военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире ObozTV, это может послужить хорошим способом сдерживания «российской агрессии». Он считает, что Киев может разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки.

«Кто нам мешает, фактически, подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это делала ФРГ в свое время. Только каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет — это держать в государственной тайне», — заявил Козий.

При этом он признал, что вопрос разработки ядерного оружия не стоит на повестке дня. По оценке Козьего, этот процесс может быть затруднён тем, что не найдётся территорий для его испытания.

«Потому что это безумные затраты, и скажите, пожалуйста, где мы будем его испытывать? Назовите хотя бы одну область, которая согласится быть районом испытания. У нас нет заокеанских территорий», — подчеркнул украинский эксперт.

Напомним, в апреле 2018-го секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов назвал ошибкой отказ Киева от ядерного статуса в постсоветское время. А в декабре прошлого года экс-представитель украинской миссии при НАТО Пётр Гаращук отметил, что Украина может приступить к разработке ядерного оружия, не опасаясь международных санкций. По его оценке, у Киева для этого есть «технические и организационные средства». Об этом заявляли и другие политики, в том числе представители радикальных партий.

Отсутствие технологической базы

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT пояснил, что Украина при всём желании никогда не смогла бы осуществить подобные планы, так как у неё нет таких возможностей.

«У Украины нет и не может быть ядерного оружия. И не только потому, что она подписала Будапештское соглашение, навсегда отказавшись от производства ядерного оружия. У неё нет потенциала для создания ядерного оружия. Нет заводов для обогащения урана, нет технологий производства ядерных боеприпасов и так далее. Ничего этого нет, и появиться из воздуха не может», — подчеркнул Литовкин.

Отметим, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году представителями Украины, России, США и Великобритании. Таким образом страна обязалась не вступать в ряды стран, обладающих ядерным оружием.

Украинские военные на базе под Киевом в мае 1996 года после отправки в Россию ядерного оружия.

Reuters

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Кроме того, есть и и другой фактор, который не позволит Украине разрабатывать ядерное оружие, считает эксперт.

«Не надо выдумывать чудеса. Кто может разрешить подобное Украине? Украина сегодня колониальная страна, которой руководят Соединённые Штаты. Вашингтону не нужна новая ядерная держава. Он никак не может избавиться от ядерного оружия Северной Кореи, ещё не хватало Украины в качестве ядерной державы», — сказал Виктор Литовкин.

По его оценке, в целом к подобным провокационным заявлениям не стоит относиться серьёзно.

«Украина — страна мифов и легенд. Они выкопали Чёрное море, первым человеком на Земле был украинец, и вообще вся жизнь на Земле произошла от Украины. Это их официальная позиция, изложенная в научных трудах. Поэтому такие заявления уже не удивляют», — заключил военный эксперт.

Миф о «российской угрозе»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер указывает, что Украине нет смысла готовить столь мощное оружие на границе, поскольку в Москве неоднократно заявляли, что нацелены на дружественные партнёрские отношения с Киевом.

«Россия отрицательно относится к тому, что происходило все эти пять лет на Украине, и считает это преступлением против народа Украины. Собственно, также считают и украинские избиратели, которые выгнали Порошенко поганой метлой. Вопрос здесь в том, что это уже произошло, это не отменить, и это всё будет существовать какое-то время и дальше. Поэтому со стороны России никакой угрозы украинской государственности не существовало, не существует и, я думаю, не будет существовать», — отметил эксперт в беседе с RT.

По его оценке, украинцы уже устали от мифа о «российской угрозе», который им пытаются навязать через СМИ. Аналитик отмечает, что на это указывают результаты президентских выборов на Украине — жители страны не стали поддерживать Петра Порошенко, которые в годы своего президентства, а также входе избирательной кампании строил свою политику на антироссийской риторике.

«Рассказывать про ядерные ловушки на границе с Украиной может только человек, который всю жизнь ждёт нападения со стороны России. Но этого нападения почему-то не следует, а если его не следует так долго, значит — это просто выдумка», — подчеркнул политолог.