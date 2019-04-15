На Украине отметили важность создания способных «достичь Урала» ракет

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооружённых Сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Киеву для противодействия Москве нужны ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала».

По словам Романенко, согласно Будапештскому меморандуму, Украину лишили не только ядерного, но и ракетного оружия.

«У нас оставалась только старая Точка-У с дальностью 120 километров. А сейчас мы пожинаем плоды такого подхода», — цитирует его издание «Главред».

При этом он отметил, что в настоящее время испытания подобного оружия «успешно продвигаются вперёд», хотя на Украину, по его словам, всё равно до сих пор распространяются ограничения.

«Дальность наших ракет не может превышать 300 километров... Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания», — заявил Романенко.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина владеет высокоточными крылатыми ракетами, способными преодолевать более 1000 км. Он отметил, что в настоящее время военные проходят обучение, чтобы в дальнейшем уметь применять это оружие.

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с Nation News прокомментировал заявление Порошенко.