В Совфеде оценили заявление Порошенко о ракетах с дальностью поражения 1000 км

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Украина обладает высокоточными крылатыми ракетами, способными преодолевать более 1000 км.
В Совфеде оценили заявление Порошенко о ракетах с дальностью поражения 1000 км
  • РИА Новости

«Целью периодических заявлений Порошенко о так называемой растущей военной мощи Украины, включающих упоминание о «ракетном щите», о маловысотной ракете «Нептун», является отвлечение внимания народа от реальных проблем, захлестнувших Украину», — сказала Ковитиди.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина владеет высокоточными крылатыми ракетами, способными преодолевать более 1000 км.

Он отметил, что в настоящее время военные проходят обучение, чтобы в дальнейшем уметь применять это оружие.

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