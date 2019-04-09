В Совфеде оценили заявление Порошенко о ракетах с дальностью поражения 1000 км

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Украина обладает высокоточными крылатыми ракетами, способными преодолевать более 1000 км.

«Целью периодических заявлений Порошенко о так называемой растущей военной мощи Украины, включающих упоминание о «ракетном щите», о маловысотной ракете «Нептун», является отвлечение внимания народа от реальных проблем, захлестнувших Украину», — сказала Ковитиди.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина владеет высокоточными крылатыми ракетами, способными преодолевать более 1000 км.

Он отметил, что в настоящее время военные проходят обучение, чтобы в дальнейшем уметь применять это оружие.