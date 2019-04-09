Эксперт оценил заявление Порошенко о ракетах с дальностью поражения 1000 км

Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык прокомментировал RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Украина владеет высокоточными крылатыми ракетами, способными преодолевать более 1000 км.

«Буквально пару дней назад мы отслеживали информацию с Украины касательно испытаний крылатой ракеты комплекса «Нептун». По данным этих испытаний: очень странный результат и много вопросов. Потому что нет точной информации, поразила ли она намеченную цель или нет. Расстояние, которое она преодолела, равно 225 км. То есть до 1000 км не дотягивает», — отметил эксперт.

По его мнению, для того, чтобы говорить о ракете с дальностью стрельбы 1000 км, Порошенко должен был сначала подумать о том, есть ли на Украине соответствующий полигон.

«Он совершенно непрофессионально говорит об абсолютно не подтверждённом виде оружия. Пока всё, что они имеют, — это комплекс «Нептун» с непонятным результатом», — пояснил Ченнык.

По его словам, любое оружие может считаться оружием только тогда, когда оно «прошло весь комплекс испытаний, в том числе полётных, стендовых и стрелковых».

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина владеет высокоточными крылатыми ракетами, способными преодолевать более 1000 км.

Он отметил, что в настоящее время военные проходят обучение, чтобы в дальнейшем уметь применять это оружие.