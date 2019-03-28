Эксперт прокомментировал сообщение о создании на Украине электромагнитного оружия

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение компании «Спецтехноэкспорт» о том, что на Украине создали электромагнитное оружие.

«Электромагнитное оружие существует, безусловно. При взрыве (типа ядерного) образуется электромагнитный импульс, который может вывести из строя всю электронику. Но какое электромагнитное оружие разработали на Украине, комментировать сложно», — заявил эксперт.

По его мнению, на Украине могут объявить, что они такое оружие разработали, но есть ли оно у них на самом деле — большой вопрос.

Ранее в Госдуме оценили сообщение о создании на Украине электромагнитного оружия.