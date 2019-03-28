Эксперт прокомментировал сообщение о создании на Украине электромагнитного оружия

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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение компании «Спецтехноэкспорт» о том, что на Украине создали электромагнитное оружие.
Эксперт прокомментировал сообщение о создании на Украине электромагнитного оружия
  • ©spetstechnoexport.com

«Электромагнитное оружие существует, безусловно. При взрыве (типа ядерного) образуется электромагнитный импульс, который может вывести из строя всю электронику. Но какое электромагнитное оружие разработали на Украине, комментировать сложно», — заявил эксперт.

По его мнению, на Украине могут объявить, что они такое оружие разработали, но есть ли оно у них на самом деле — большой вопрос.

Ранее в Госдуме оценили сообщение о создании на Украине электромагнитного оружия.

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