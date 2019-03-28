В Госдуме оценили сообщение о создании на Украине электромагнитного оружия

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение компании «Спецтехноэкспорт» о том, что на Украине создали электромагнитное оружие.

Как отметили в компании, новое оружие сможет поражать военные радиоэлектронные средства.

По словам Бальбека, в настоящее время Украина выступает на рынке вооружений в роли «назойливого сетевика».

«Попросту говоря, коммивояжёр с каким-то хламом, выдающий его за революционные технологические изделия. Страна не в состоянии сделать автомат, но в кратчайшие сроки разработала революционные военные изделия», — пояснил депутат.

Он добавил, что в это сложно поверить, если под видом крылатых ракет на Украине «показывают доработанные советские реактивные снаряды».

«Так что в электромагнитные излучатели украинского производства мне слабо верится», — заключил Бальбек.

Ранее компания «Спецтехноэкспорт» сообщила, что на Украине создали электромагнитное оружие.

Отмечается, что новое оружие создаёт мощное электромагнитное излучение, которое выводит из строя аппаратуру или создаёт препятствия в её функционировании.