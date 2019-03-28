На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
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«Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия. Оно предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и передачи данных», — заявили в компании.
По данным «Спецтехноэкспорта», новое оружие создаёт мощное электромагнитное излучение, которое выводит из строя аппаратуру или создаёт препятствия в её функционировании.
Ранее в полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова и заменить их «современным европейским оружием».
Также представитель Вооружённых сил Украины генерал-майор Николай Шевцов рассказал, сколько оружия и военной техники предоставили украинским властям другие страны в течение 2014—2018 годов.