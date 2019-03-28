На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

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На Украине заявили о создании электромагнитного оружия, соответствующее сообщение опубликовала компания «Спецтехноэкспорт». Там отметили, что новое оружие сможет поражать военные радиоэлектронные средства.
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
  • ©пресс-служба ВСУ

«Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия. Оно предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и передачи данных», — заявили в компании.

По данным «Спецтехноэкспорта», новое оружие создаёт мощное электромагнитное излучение, которое выводит из строя аппаратуру или создаёт препятствия в её функционировании.

Ранее в полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова и заменить их «современным европейским оружием».

Также представитель Вооружённых сил Украины генерал-майор Николай Шевцов рассказал, сколько оружия и военной техники предоставили украинским властям другие страны в течение 2014—2018 годов.

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